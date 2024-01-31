به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از راشاتودی، نماینده آفریقای جنوبی در گروه بریکس اقدامات روسیه در این نهاد را سازنده توصیف کرد.

«آنیل سوکلال» اعلام کرد که ریاست روسیه بر بریکس منجر به بازسازی کامل این نهاد شده است. نماینده آفریقای جنوبی در عین حال یادآور شد که روسیه از کشورهای بنیانگذاران بریکس است و مشارکت اقتصادی قابل توجهی در این نهاد دارد.

نماینده آفریقای جنوبی در بریکس در ادامه تاکید کرد که پنج عضو جدید بریکس، که امسال به این گروه پیوستند، باعث تقویت بیشتر این گروه خواهند شد.

به گفته سوکلال، در دوران ریاست روسیه بر بریکس، ادغام کامل اعضای جدید در این گروه صورت خواهد گرفت. وی افزود که هر یک از این کشورها نقاط قوت خود را دارند که موجب عضویت آنها در بریکس شده است.

کشورهای گرروه بریکس که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در ماه آگوست گذشته از شش کشور دیگر دعوت کرد تا به این گروه بپیوندند؛ گروهی که هدف آن مقابله با سلطه نظم جهانی به رهبری آمریکاست. روسیه گروه بریکس را در سال ۲۰۰۹ تأسیس کرد و در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت جهان، ۳۰ درصد از جغرافیای جهانی و ۲۴ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد.