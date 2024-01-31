مدارس برخی مناطق آذربایجان غربی غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، تمامی مدارس مقطع ابتدایی روستایی و شهری نواحی یک و دو در شهرستان ارومیه، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، به صورت مجازی و در بستر شاد خواهد بود.

همچنین فعالیت مدارس تمامی مقاطع تحصیلی بخش سیلوانا شهرستان ارومیه، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، تعطیل و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

امروز همچنین تمامی مدارس مقطع ابتدایی روستایی و نیز مدارس مقطع ابتدایی شهر نازک شهرستان پلدشت، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان سردشت، تمامی مقاطع تحصیلی روستایی تکاب و نیز تمامی مقلطع تحصیلی بخش صومای برادوست ارومیه نیز تعطیل و آموزش در بستر شاد خواهد بود.