  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۰۲

به دلیل بارش برف؛

مدارس برخی مناطق آذربایجان غربی غیرحضوری شد

مدارس برخی مناطق آذربایجان غربی غیرحضوری شد

ارومیه- آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس برخی مدارس استان غیرحضوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، تمامی مدارس مقطع ابتدایی روستایی و شهری نواحی یک و دو در شهرستان ارومیه، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، به صورت مجازی و در بستر شاد خواهد بود.

همچنین فعالیت مدارس تمامی مقاطع تحصیلی بخش سیلوانا شهرستان ارومیه، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، تعطیل و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

امروز همچنین تمامی مدارس مقطع ابتدایی روستایی و نیز مدارس مقطع ابتدایی شهر نازک شهرستان پلدشت، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در نوبت صبح، با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان سردشت، تمامی مقاطع تحصیلی روستایی تکاب و نیز تمامی مقلطع تحصیلی بخش صومای برادوست ارومیه نیز تعطیل و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

کد مطلب 6009737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه