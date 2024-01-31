کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در استان بوشهر ارقام مختلف نخود شامل ۲۲ رقم و توده محلی از نقاط مختلف کشور جمع آوری و در شهرستان دشتستان کشت شد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح الگوی کشت و به منظور تعیین بهترین رقم نخود سازگار با شرایط اقلیمی استان، این طرح به‌صورت مقایسه‌ای در اراضی آبی روستای بنداروز از توابع شهرستان دشتستان اجرا شده است.

توکلی اضافه کرد: یکی از راه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی تعیین و انتخاب بهترین گونه یا ارقام در گیاهان زراعی هر منطقه است که انتظار می‌رود در پایان بهترین رقم نخود شناسایی و برای ایجاد تناوب زراعی و قرارگیری در بوم نظام‌های کشاورزی استان بوشهر به کشاورزان و بهره برداران معرفی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: در طرح جهش تولید در دیمزارها کشت حبوبات خصوصاً نخود یکی از پروژه‌های مهم و اولویت دار بوده که در سطح ۲ هزار هکتار به استان ابلاغ شده است.