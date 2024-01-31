آه زمین دامن آسمان را گرفت/ تزریق مازوت در ریه های هوا

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ورود انواع آلایندهها، تخریب و دست اندازی به طبیعت، ترافیک سنگین، جولان غیرمجاز معادن و مازوت سوزی در نکا، درد مزمن طبیعت و محیط زیست در مازندران به شمار میرود که زمینش را آلوده و هوایش را ناپاک کرده است.
کوه خواری و تخریب عرصههای طبیعی در حاشیه، بالادست و معادن مازندران، سبب تاراج و از بین رفتن طبیعت بکر استان شده و برداشتهای غیرمجاز و ورود آلایندههای ناشی از پساب شن و ماسه، حال و رودخانههای استان را بد کرده است.
از سوی دیگر در شرق مازندران نیز آلایندگی ناشی از مازوت سوزی، آسمان منطقه را تیره و تار و نفس کشیدن را برای اهالی منطقه سخت کرده است. در غرب و مرکز مازندران و به ویژه مناطق کوهستانی از مرزن آباد تا دامنههای آمل، معدن کاوی های غیراصولی طبیعت استان را زخمی کرده است.
یک شهروند مرزن آبادی با بیان اینکه ورود پساب و آلایندههای ناشی از معدنکاری به رودخانه چالوس و مرزن آباد، معضل دیرینه ای است، افزود: نبود نظارت سبب شده تا معدن کاریهای غیراصولی سبب تخریب طبیعت و آلودگی رودخانهها شده است.
وی که خود را کاووسی معرفی کرده است، در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: هنگام بارندگی شاهد گل آلودبودن آب رودخانه هستیم که ریشه آن را باید در تخریب طبیعت در بالادست جست وجو کرد و معادن در این زمینه نقش مهمی دارند.
در حوزه شرق مازندران نیز مازوت سوی نکا و فعالیت کارخانههای شن و ماسه نفس کشیدن را برای اهالی منطقه سخت کرده است، سمیه اکبری فعال محیط زیستی با اظهار اینکه هوای پاک و محیط زیست پاک را مستلزم همکاری دستگاهها و بخشهای مختلف بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه سوخت نیروگاه گازسوز است، اما هرازگاهی شاهد تزریق سوخت مازوت در آن هستیم.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احتراق سوخت مازوت سبب آلایندگی میشود، افزود: این مساله سبب میشود تا از نظر محیط زیستی دچار چالش شویم و از سوی دیگر مصرف سوخت مازوت، از نظر اقتصادی نیز برای نیروگاه مشکلاتی را ایجاد میکند.
وی با عنوان اینکه سوخت مازوت سبب ایجاد آلایندههای گازی میشود، گفت: این مساله سبب میشود تا هوای منطقه ناپاک شود.
وضعیت هوای مازندران هر روز روبه تیرگی میرود و ادامه این روند براثر آلایندهها، زنگ هوای ناپاک را برای گروههای سنی حساس در استان به صدا درآورده است. مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه هوای استان در لبه مرز آلودگی قرار دارد و برخی روزها به مرحله بحران نیز می رسیم، کمبود ایستگاههای پایش و سنجش آلودگی را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: هرچیزی را که نتوانیم اندازه بگیریم و نتوانیم توصیف کنیم نمیتوانیم راهکار داشته باشیم.
محمدرضا رضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه دستگاه آلاینده سنج در استان راه اندازی شده است تا بتوانیم میزان آلودگی را بسنجیم، افزود: شاید در صورت ادامه روند، برخی روزها مجبور شویم مدارس را ادارات تعطیل کنیم.
آلودگی هوا در شرق مازندران بیشتر است
وی تصریح کرد: در فصل زمستان و پاییز تعداد روزهای آلاینده در استان افزایش مییابد و در برخی شهرها نظیر آمل نیاز است تدابیر ویژه ای اتخاذ کنیم.
رضوی با اظهار اینکه آلودگی در شرق استان به دلیل فعالیت نیروگاه نکا بیشتر است، مصرف روزانه هفت میلیون لیتر سوخت مازوت را از چالشها بیان کرد.
تا چندسال گذشته داشتن هوای ناپاک در استان مازندران امری محال به نظر میرسید اما امروزه میتوان اثرات ناپاکی را در طبیعت و آسمان استان دید و آلودگی زمین دامن آسمان استان را نیز گرفته است.
عطاالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه در گذشته دادههای کیفی پایش هوا در استان مازندران وجود نداشت اما اکنون احساس نیاز به دادههای کیفی هوا بیشتر شده است، افزود: در نکا با توجه به مازاد سوزی نیروگاه و آمل به دلیل فعالیت صنایع و معادن تلاش کردیم تا ایستگاههای پایش هوا را فعال کنیم.
وی از راه اندازی سه ایستگاه پایش کیفی هوا در استان خبر داد و گفت: مازندران تاکنون شرایط اضطرار هوا را نداشته است و با این حال تاکنون سه جلسه کارگروه آلودگی هوا در استان داشتیم تا هشدارهای لازم را به دستگاههای مرتبط بدهیم.
مدیر کل محیط زیست مازندران با اظهار اینکه نیاز به راه اندازی ایستگاههای پایش هوا در دیگر شهرهای استان داریم، گفت: همچنین نیازمند نمایشگر آنلاین دادههای هوا در مرکز استان هستیم تا وضعیت کیفی هوا را ایستگاههای موجود به مردم نشان دهد.
وی با عنوان که مردم استان تصور میکنند که هوای استان آلوده است اما دادههای موجود نشان میدهد که این گونه نیست، افزود: تقویت ایستگاه پایش هوا در ساری امری ضروری است.
روند روبه رشد تخریب طبیعت و زمین و بروز انواع آلایندهها، حال آسمان را نیز در مازندران خراب و بد کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای داشتن زمین و آسمان پاک در مازندران خواست و مطالبه گروههای مختلف در استان به شمار میرود.
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