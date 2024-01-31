محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی لغزنده است/لزوم رعایت نکات ایمنی

سرهنگ رضا پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر از بارش برف در محورهای مواصلاتی و لغزنده بودن تمامی محورها خبر داد و افزود: رانندگان محترم از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل بارش برف تمام محورهای مواصلاتی استان دارای سطح لغزنده و با کاهش دید همراه است که رعایت احتیاط بیشتر توسط رانندگان ضروری است.

سرهنگ پناهی کرد: لغزندگی جاده‌ها موجب می‌شود عبور و مرور در جاده‌ها به کندی صورت گیرد که حرکت با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی بیشتر برای پیشگیری از حوادث رانندگی ضروری است.

رئیس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه رانندگان محترم قبل از سفر برای اطلاع از وضعیت راه‌ها با شماره‌های ۱۱۰ و ۱۴۱ تماس حاصل فرمایند، تاکید کرد: به رانندگان گرامی توصیه می‌شود علاوه بر داشتن زنجیر چرخ و لباس گرم، از سلامت خودرو، برف پاکن ها، بخاری خودرو، چراغ و لاستیک‌ها و پر بودن باک بنزین اطمینان داشته و سپس با سرعت مطمئنه اقدام به تردد در محورها کنند.