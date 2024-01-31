۷۸۰ هزار هکتار از اراضی استان ایلام مرتع هستند

ابراهیم پیرزادیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایلام با مساحتی بالغ بر ۲ میلیون هکتار دارای ۳ اکو سیستم جنگلی، مرتعی و بیابانی بوده که از این میزان سطح مراتع استان حدود ۷۸۰ هزار هکتار است.

وی افزود: از ۷۸۰ هزار هکتار مراتع استان شهرستان دهلران با یک سوم مساحت استان حدود ۷۰۰ هزار هکتار بیشترین سطح مرتعی استان را دارد.

وی بیان داشت: تهیه طرح‌های مرتعداری از شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و د ر این راستا نیز منابع طبیعی استان ایلام هم بر اساس وظیفه سازمانی خود اقدام به تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری در سطح استان نموده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح‌های مرتعداری تاکنون حدود ۱۲ هزار کارت چرای و پروانه برای دامداران بومی و غیر بومی برای چرای دام در مراتع استان صادر شده است.

پیرزادیان ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم یک هزار ۳۵۶ کارت چرا تاکنون صادر شده که در ۵۰ سال گذشته به طور متوسط ۲۴۰ کارت صادر شده که این امر نشانگر توجه دولت سیزدهم به عشایر و دامداران است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳ تن انواع بذرنظیر ماشک، اسپرس، شبدر، درمنه … در بین مرتع داران استان توزیع شده است.

پیرزادیان به اجرای ۴۰۰ هکتار عملیات اصلاحی، احیایی پیتینگ و کنتورفار و طرح مرتعداری در مناطق، ابو غویر و چم هندی شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای خوب این طرح‌ها در مراتع استان سبب بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و ثبات شغلی بهره برداران است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام بیان کرد: با استقرار این گونه‌ها وضعیت حفاظتی منابع آب و خاک منطقه بهبود و کاهش چشمگیری در کاهش اثرات گرد و غبار خواهد داشت.

پیرزادیان افزود: از مجموع ۱۲ هزار بهره بردار دارای کارت مرتعداری (کارت چرا) تعداد ۲۷۸ طرح مرتعداری به مساحت ۲۲۰ هزار هکتار احاله مدیریت شده است وی ادامه داد: ذخیره نزولات، تقویت پوشش گیاهی، ارتقای وضعیت درآمد دامداران و… از جمله اهداف است.