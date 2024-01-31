رضوان سلماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به کوهنوردان اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی و اعلام هشدار نارنجی مبنی بارش برف در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری کوهنوردان از صعود به ارتفاعات الوند خودداری کنند.

وی افرود: کولاک برف، احتمال ریزش بهمن و خطرات بسیاری در هوای برفی وجود دارد به همین دلیل صعود به ارتفاعات توصیه نمی‌شود و خطرات جانی به دنبال خواهد داشت.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با بیان اینکه در فصل زمستان صعود انفرادی بسیار خطرناک است، گفت: کوهنوردان و علاقه‌مندان باید در این فصل به صورت گروهی و با رعایت تمام نکات ایمنی اقدام به صعود کنند.

سلماسی خاطرنشان کرد: همچنین حضور یک کوهنورد حرفه‌ای آشنا به مسیرهای بهمن‌خیز و مسیرهای مشخص شده در گروه‌ها الزامی است.

وی با اشاره به لزوم مجهز بودن به تجهیزات در فصل زمستان بیان کرد: کوهنوردی در زمستان کاملاً با فصل‌های دیگر متفاوت بوده و باید کوهنوردان تجهیزات لازم برای صعود زمستانی را همراه داشته باشند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان عنوان کرد: همچنین امکانات دیگری از جمله خوراکی، گرمایشی و تجهیزات اولیه پزشکی نیز باید همراه کوهنوردان در صعودهای سخت زمستانی همراه باشد.