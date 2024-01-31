صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسیر توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی با شناخت نخبگان، اندیشه‌ورزان و صاحبان فکر و اندیشه هموار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بسترهای توسعه پایدار اقتصادی در اردبیل فراهم است اما متاسفانه با عدم شناخت این ظرفیت ها این استان دچار روزمرگی‌ها شده است.

بدری با تاکید بر اینکه در تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس نمایندگان اردبیل باید با در نظر گرفتن اولویت‌های توسعه‌ای استان وارد عمل شوند، خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی اقتصادی و بودجه‌ای اردبیل بازگشت اعتبار به خزانه معنایی ندارد و ضروری است تا با جذب تمامی اعتبارات بودجه سال گذشته پروژه های بومی و ملی به سرانجام مطلوب برسند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی مسیر توسعه پایدار اردبیل را در گرو شناخت نخبگان دانست و بیان کرد: باید از نگاه‌های مغرضانه و تک‌روی در اردبیل پرهیز کرده و به دور از تصمیم گیری های جزیره ای شاهد اتفاق نظر مسئولان در مسیر پیشرفت استان باشیم.

بدری ایجاد منطقه آزاد اردبیل، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، رونق کشاورزی مدرن و ایجاد گلخانه های وسیع، ارج نهادن به کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و شناسایی صاحبان خرد و اندیشه را در خروج اردبیل از بن‌بست مهم ارزیابی کرد.

وی گفت: منطقه جغرافیایی اردبیل از شمال تا جنوب گستره وسیعی از رونق اقتصادی و توسعه پایدار است که باید با پیدا کردن حلقه مفقوده توسعه در این استان روند روبه جلویی را در ابعاد مختلف شاهد باشیم.