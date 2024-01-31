کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه بزرگ‌ترین دادگاه منافقین با حضور خانواده قربانیان ترور به صورت علنی برگزار شد.

این دادگاه در دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی امام خمینی و شعبه ۱۱ دادگاه کیفری برگزار و قاضی دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دهقان و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری است.

در این دادگاه به اتهامات ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی از منافقین رسیدگی می‌شود.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلناز جواهری ساعتچی، مهربان حاجی‌نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.

در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۹ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ماه، کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه، کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ قرائت شد. پس از آن عناوین اتهامی متهمان و شکات قرائت شد.

در ابتدای دادگاه امروز قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان بیان کرد: سیمای تلویزیونی مقاومت، برنامه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق ایران را تأسیس و راه‌اندازی کرد. رسالت این تلویزیون ابتدا گزارش عملیات‌های ارتش به اصطلاح آزادی‌ب خش در جریان جنگ رژیم بعث عراق با ایران و انعکاس پیشرفت‌های نظامی سازمان بود که در ادامه ابعاد دیگری همچون عملیات روانی و تبلیغات سو نیز به آن اضافه شد.

وی افزود: به مرور سیمای مقاومت در طول فعالیت خود تبدیل به یک تریبون مهم جهت انتقال دستورات تشکیلاتی و سخنان رهبران سازمان شد و منویات سازمان را در قالب پخش اخبار جهت تشویش اذهان عمومی، ارائه تفسیرها و تحلیل‌های جذاب و دروغ پراکنی دنبال کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: تلویزیون سازمان پس از چندی با نام جدید سیمای آزادی تلویزیون به اصطلاح ملی ایران فعالیت خود را ادامه داد و تا امروز نیز تحت همین نام و به طور فعال برنامه‌هایی را در راستای تقابل با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌کند. نقش سیمای مقاومت در تبلیغ تروریسم آن چنان پررنگ است که خود سازمان نیز بر دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأثیر منفی این تلویزیون صحه گذاشته است.

وی افزود: مجلس ضد خلقی طی چند جلسه غیر علنی ضمن ابراز وحشت شدید از تهاجمات نیروهای آزادی بخش نیروهای مجاهدین خلق و اثرات عمیق گسترده برنامه‌های سیمای نفاق و فیلم‌های مقاومت، خواستار مقابله فوری رژیم شد. بنا به گزارشات مؤثر و رسیده از درون رژیم پوسیده مجلس ضد مردمی ارتجاع، طی چند جلسه غیر علنی گسترش و اوج‌گیری روز افزون تهاجمات نیروهای آزادی بخش مجاهدین خلق و همچنین تأثیرات عمیق و گسترده برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مجاهدین در میان مردم را مورد بررسی قرار داده است.

نماینده دادستان بیان کرد: دری نجف آبادی نماینده مجلس ضد مردمی که به دنبال گسترش عملیات‌های نیروهای آزادی بخش مجاهدین خلق به این نواحی سفر کرده بود در یکی از جلسات ضمن ابراز وحشت از بالا گرفتن عملیات‌های مسلحانه مجاهدین نسبت به پخش سیمای مقاومت برنامه تلویزیونی سازمان در استان‌های مرزی و تأثیرات عمیق و گسترده برنامه‌های آن بر روی مردم اعلام خطر کرد.

وی تصریح کرد: سیمای مقاومت اصلی‌ترین وظیفه و هدف خود را تقویت دستگاه‌های زیر مجموعه سازمان از طریق تبلیغات گسترده می‌دانست و سعی در ایجاد زمینه مناسب تبلیغی در اذهان عمومی داشت. زیبا خرسندی و آشتیانی مسئول وقت سیمای مقاومت مأموریت این تلویزیون را اینگونه بیان کرده است که سیمای مقاومت نیز همانند سایر ارگان‌های تبلیغی مجاهدین هدفش آن است تا آنجا که توان دارد برنامه‌ها، مواضع تحولات و پیشرفت‌های مجاهدین ارتش آزادی‌بخش و کل مقاومت انقلابی را به آگاهی خلق قهرمان برساند.

نماینده دادستان با اشاره به راه اندازی شبکه تلویزیونی توسط منافقین با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: تلویزیون سازمان با پخش برنامه‌های مختلف به کرات مخاطبین خود را به اعمال خشونت و اقدام علیه امنیت ایران فراخوانده است به عنوان نمونه یکی از این اقدامات آن است که در سال ۷۵ در قالب یک کلیپ ضمن پخش تصاویر ارتش به اصطلاح آزادی‌بخش از مردم ایران خواسته می‌شود به عضویت ارتش درآیند.

نماینده دادستان بیان کرد: برنامه‌ی سیمای مقاومت با استفاده از دستگاه ویدئو ضبط کرده و سپس تکثیر می‌شد. این برنامه‌ها نهایتاً با اعلام شماره‌های سازمان در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک و سوئد راه‌های ارتباط با سازمان را ارائه می‌کرد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: اعضای منافقین در اتاق‌های مخصوص ضمن شنود بی‌سیم‌ها و تماس‌های تلفنی مربوط به ایران اطلاعات حاصله را در اختیار رژیم بعث عراق می‌گذاشتند و بسیاری از جنایات رژیم بعث عراق در جنگ با ایران با تکیه بر این اطلاعات صورت می‌گرفت.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به تشریح نحوه عضو گیری توسط سازمان تروریستی منافقین پرداخت.

در ادامه قاضی با اعلام تنفس اعلام کرد که ادامه دادگاه در نوبت عصر برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ و محمد جواد قدیری مدرسی از متهمان در این پرونده هستند.

فرهاد الفت، رؤیا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزایی، حسین دادخواه و فاطمه داوران از دیگر متهمان در این پرونده هستند

حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی، هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیایی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده و الله کرم هوشنگی متهمان در این پرونده هستند.