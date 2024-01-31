روزانه ۳۰ تن گوشت گرم نیاز مردم چهارمحال و بختیاری

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی کاستی‌ها و مشکلات تأمین گوشت قرمز در کشور هم تصریح کرد: تولید گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری مشکلی ندارد اما متناسب با افزایش نرخ دلار و تورم هزینه‌های پرورش دام افزایش یافته و قیمت این محصول پروتئین هم در بازار بالا رفته است.

وی با بیان اینکه ذخیره گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری کافیست بیان داشت: پیش‌بینی شده از نیمه دوم اسفند به بعد روزانه ۵ تا ۱۰ تن گوشت قرمز منجمد وارداتی در بازار استان چهارمحال و بختیاری توزیع شود.

برزگر افزود: در مراکز شبانه روزی دانشگاه‌ها مراکز نظامی و تعاونی‌های مصرف استان از این نوع گوشت وارداتی تأمین شده است گفت: گوشت قرمز منجمد خارجی برای مصارف خانوار هم با قیمت مصوب دولتی در هفته‌های آینده بیشتر توزیع خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان نیاز مردم چهارمحال و بختیاری به گوشت گرم را روزانه ۳۰ تن بیان کرد و عنوان کرد: این مقدار در استان تولید و توزیع می‌شود و کمبودی وجود ندارد اما در کنار توزیع گوشت گرم منجمد خارجی هم عرضه می‌شود.

وی افزایش جمعیت دام مولد و واردات آن را هم از دیگر راهبردهای افزایش تولید و تثبیت قیمت گوشت قرمز در سال آینده بیان کرد.

جوجه ریزی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: جوجه ریزی دی ماه برای تأمین گوشت مرغ شب عید در استان چهارمحال بختیاری بیش از یک میلیون و پانصد هزار قطعه بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چشمگیری داشته است.

برزگر با بیان اینکه مدت مشابه پارسال جوجه ریزی فقط ۸۰۰ هزار قطعه بوده و امسال این رقم به بیش از یک میلیون و پانصد هزار رسیده گفت دغدغه‌ای برای تأمین گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.

وی افزود: با افزایش دو برابری جوجه ریزی در چهارمحال و بختیاری مرغ گرم به مقدار کافی در بازار توزیع می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نیاز استان به گوشت مرغ روزانه کمتر از ۷۰ تن است در حالی که هر روز بیش از ۸۰ تن از این محصول در بازار توزیع می‌شود بیان داشت: کمبودی در زمینه تأمین گوشت مرغ وجود ندارد.

