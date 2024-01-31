صدور پروانه ویژه شکار در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا پورشیرزاد با بیان اینکه در استان فارس چندین سال ممنوعیت شکار داشته و هیچ پروانه‌ای از سوی محیط زیست برای شکار در این استان صادر نشده است، گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید سازمان مرکزی محیط زیست مجوزهای لازم برای صدور پروانه شکار را صادر کند و ما مسئول پیگیری هستیم که اگر در این عرصه مجوزی برای شکار صادر شود، سهمیه مناسب برای استان اخذ شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: پروانه شکار در صورتی صادر می‌شود که مناطق تحت مدیریت محیط زیست ظرفیت شکار داشته باشد و شرایط اقلیمی به گونه‌ای رقم بخورد که با شکار آسیبی به ذخیره حیات وحش وارد نشود. برخی مناطق استان برای شکار کل و قوچ ظرفیت‌هایی دارد، اما نباید با زیاده‌خواهی و افراط در شکار به این گونه‌های ارزشمند آسیب وارد کرد.

معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست فارس نیز گفت: آخرین پروانه شکار در مناطق آزاد و حفاظت شده در سال ۱۳۹۵ برای پرنده صادر شد، البته مناطق قُرُق از این مساله مستثنی هستند و برای این مناطق هر ساله تعدادی پروانه صادر می‌شود.

نبی‌الله مرادی با بیان اینکه تمام این پروانه‌ها بعد از انجام سرشماری و مشخص شدن جمعیت حیات وحش در آن مناطق صادر می‌شود، افزود: پروانه شکار در مناطق حفاظت شده و آزاد خارج از مناطق حفاظت شده سازمان چند سال بود که صادر نمی‌شد، اما امسال تعداد محدودی صادر شده آن هم در مناطقی که از نظر جمعیت حیات وحش مشکلی ندارند.

او تصریح کرد: سازمان محیط زیست فارس تعداد محدودی پروانه ویژه با رویکرد منتفع کردن جوامع محلی و بومی صادر کرده است و در نظر دارد این روند در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.