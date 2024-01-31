به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهدی مقیمزاده "سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق" از امضا قرارداد بهرهبرداری خط ۴۰۰ کیلوولت خوی خبر داد و افزود: با امضا قرارداد بهرهبرداری خط ۴۰۰ کیلوولت خوی- ایستگاه HVDC BTB وان ترکیه به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به ترکیه میان مدیران عامل شرکتهای بهرهبردار شبکههای برق دو کشور امضا شد، امکان تبادل برق بین ایران و ترکیه با فناوریهای روز فراهم شده است.
وی تجارت برق میان دو کشور را باعث تقویت همکاریها و رشد اقتصادی دانست و ادامه داد: این امر تنوعبخشی و کاهش وابستگی به سایر منابع انرژی را فراهم میکند.
سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه با توجه به اختلاف قیمت برق در بازارهای خود، از نظر مالی منتفع شده و برای دو کشور جریانهای درآمد جدید و کاهش هزینههای تأمین برق را فراهم میکند.
مقیمزاده گفت: هر دو کشور چه از نظر منابع تولید انرژی و چه از نظر جغرافیایی دارای مزیتهایی هستند که این اتصال امکان استفاده از این مزایا را مهیا میکند.
وی ادامه داد: همچنین در سطحی وسیعتر با توجه به اینکه کشورمان با کشورهای حوزه قفقاز، آسیای مرکزی، جنوبی و غربی و ترکیه با کشورهای اروپایی و قفقاز تجارت و تبادل برق دارند، علاوه بر امکان تجارت برق میان دو کشور، امکان تجارت یا ترانزیت برق با مشارکت سایر کشورها نیز فراهم خواهد کرد.
سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق خاطرنشان کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و سازمان همکاریهای شانگهای و عضویت ترکیه در اکو و اتحادیه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال نیرو (ENTSOE) نیز میتواند تسهیلگر همکاریهای چندجانبه باشد.
مقیمزاده بیان کرد: از طرفی اتصال شبکههای برق، امنیت انرژی را میسر میکند و موجب میشود در زمان افزایش یا کمبود تقاضا و همچنین حوادث و یا فروپاشی شبکهها، دو کشور به یکدیگر برای تأمین پایدار برق تکیه کنند.
وی گفت: تجارت برونمرزی برق اغلب منجر به توسعه زیرساختهایی مانند خطوط انتقال و تأسیسات اتصال میشود. این توسعه زیرساخت میتواند اثرات مثبت گستردهتری بر زیرساخت انرژی کلی هر دو کشور داشته باشد.
سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق خاطرنشان کرد: بر این اساس مطالعات فاز توسعه نیز به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات توسط مشاور انجام شده که در صورت توافق طرفین و تحقق آن، ظرفیت تبادل مجموعاً تا ۱۲۰۰ مگاوات افزایش مییابد.
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