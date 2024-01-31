یادواره شهدای امدادگر حادثه تروریستی کرمان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در یادواره شهدای امدادگر حادثه تروریستی کرمان به علت پیروزی و موفقیت انقلاب اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: انقلاب اسلامی با مردم شکل گرفت و با مردم پیروز و تثبیت شد و استمرار پیدا کرد و امروز در مرحله استکمال خود برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی در حال تجهیز شدن و آماده شدن است.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در انقلاب اسلامی گفت: در دفاع مقدس آن چیزی که باعث پیروزی رزمندگان و ایران عزیز اسلامی شد حضور همه اقشار مردم در کنار یکدیگر بود.

معاون استاندار فارس با اشاره به مردمی بودن جمعیت هلال احمر گفت: ویژگی برجسته هلال احمر در کنار مردم بودن و با مردم بودن است. امدادگران هلال احمر از جبهه‌های دفاع مقدس تا کربلای کرمان این شاخصه را ثابت کرده و با تقدیم ۴۹۱ شهید امدادگر به انقلاب اسلامی همراهی با مردم را نمود عینی بخشیده‌اند.

حسین درویشی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس نیز در این مراسم بیان کرد: امدادگران و اعضای هلال احمر همیشه و در همه حال برای کمک به مردم آماده‌اند و شوق خدمت به همنوعان این افراد را در یک نهاد بین‌المللی جمع کرده است. امروز هلال احمر برای داشتن این نیروهای آماده و خدمت‌رسان به خود افتخار می‌کند.

حجت‌الاسلام علیرضا بهادری جهرمی، مسؤول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان فارس به عنوان سخنران دیگر این مراسم تصریح کرد: شهدا با نیتی خالص همراه با عملی صادق کار خویش را انجام داده‌اند و این دو خصیصه یعنی نیت خالصانه و عمل صادقانه، از مهم‌ترین دلایل برای برگزیده شدن آن‌هاست.

ارتباط تصویری زنده با همایش کشوری شهدای امدادگر و پخش دقایقی از این مراسم و قرائت دل‌نوشته اعضا جوان از دیگر موارد اجرا شده در این همایش بود.

شهیدان علیرضا سعادت ماهانی و مکرمه حسینی دو امدادگر جمعیت هلال احمر بودند که در حادثه تروریستی کرمان هنگام امدادرسانی به شهادت رسیدند.