به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد شریفی گفت: در ۱۰ ماه گذشته، بیمارستان‌های دولتی فارس پذیرای بیش از سه میلیون بیمار بوده و تلاش شده تمامی خدمات موردنیاز این بیماران در سطوح اولیه تا فوق تخصصی به طور کامل به آنان ارائه شود.

وی با اشاره به اعزام ۳۵۸ پزشک فوق تخصص، متخصص و پزشک عمومی از ابتدای امسال تاکنون به مناطق مختلف فارس، این اقدام را تلاشی برای شتاب بخشیدن به فرآیندهای ارائه خدمات درمانی و توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح استان دانست و ادامه داد: در این مدت، بیش از ۱۴۰ هزار عمل جراحی اورژانس و غیر اورژانس در بیمارستان‌های دولتی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۱۰ هزار بازدید نظارتی در حوزه‌های مختلف معاونت درمان انجام شده است، گفت: بسیاری از مراکز غیرمجاز حوزه سلامت به صورت مخفی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند که با گزارش‌های مردمی، شناسایی می‌شوند.

وی همچنین از تعطیلی ۱۱۵ مرکز ارائه دهنده خدمات غیرمجاز سلامت در شیراز و شهرستان‌های استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور سلامت، به لحاظ قانونی تخلف و جرم محسوب شده و با افراد خاطی، برابر قانون برخورد می‌شود.

شریفی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری، بیش از هزار پرونده مرتبط با تعرفه خدمات سلامت، در ستاد نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت دانشگاه بررسی شده است، گفت: این بررسی‌ها با بازگرداندن بیش از سه میلیارد تومان اضافه دریافتی به بیماران همراه بوده است.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند برای طرح شکایت یا ارائه گزارش در زمینه فعالیت مراکز غیرمجاز زیبایی یا آرایشگاه‌های مداخله گر در حوزه پزشکی، با شماره تلفن‌های ۱۸۱۹ و ۱۹۰ تماس گرفته و موضوع را با کارشناسان این سامانه‌ها در میان بگذارند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نگاهی به مسیر توسعه خدمات حوزه درمان فارس از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموعه درمان فارس را شبکه‌ای گسترده شامل ۷۰ بیمارستان با هشت هزار و ۱۹۰ تخت فعال، هزار و سیصد درمانگاه و مؤسسه درمانی، هزار و ۶۰۹ مطب متخصص، یک هزار و ۳۰ مطب عمومی و ۵۱۳ دفتر کار عنوان کرد.

شریفی با بیان اینکه حدود ۷۲ درصد تخت‌های بیمارستانی موجود در استان فارس دانشگاهی و دولتی است، این موضوع را نشانگر سهم بالای دولت در حوزه درمان فارس برشمرد و اضافه کرد: یکی از مهمترین رسالت‌های وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، پرداختن به موضوع عدالت و تعالی نظام سلامت و تلاش در راستای بهره مندی و دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به مؤلفه‌های سلامت بوده که در ابعاد مختلف، مورد توجه قرار گرفته است.

انجام بیش از هزار و ۶۵۰ عمل جراحی پیوند اعضا در سال، انجام بیش از ۳۰ میلیون خدمت آزمایشگاهی و بیش از ۱۱۰ هزار مورد ام. آر.‌ای و ۴۴۵ هزار مورد سی تی اسکن در بیمارستان‌های دولتی زیر مجموعه دانشگاه، از دیگر اقدامات ارائه شده مجموعه‌های درمانی بود که معاون درمان دانشگاه به آن اشاره کرد.

به گفته شریفی، بیش از ۱۱ هزار مطب، مؤسسه درمانی و کلینیک در سطح استان فارس فعال است و به مراجعان خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.

او؛ هدایت هدفمند بیماران اعزام شده، پیگیری روند درمان بیماران در گروه‌های پرخطر و کاهش زمان تأخیر در انتقال بیماران به کمترین میزان ممکن، به واسطه وجود تخت خالی و یا مرکز متناسب با شرایط بیمار، پایش مستمر اقدامات اورژانس با هدف مداخله به موقع در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش خدمات، کاهش مرگ و میر و گروه‌های آسیب پذیر و پرخطر و اطلاع رسانی به متقاضیان خدمات درمانی را از وظایف مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه MCMC برشمرد.

شریفی با بیان اینکه از ابتدای امسال، پروانه بهره برداری ۱۰۶ مؤسسه درمانی در بخش خصوصی از سوی اداره ارزیابی و صدور پروانه‌های این معاونت صادر شده است، گفت: توسعه اشتغال در بخش سلامت، در چارچوب قانون و مقررات و با بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انجام است.

او، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مختلف در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را از اهداف مهم دانشگاه در زمینه توزیع عادلانه خدمات سلامت برشمرد و افزود: از ابتدای امسال بیش از هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه تحویل داده شده است.