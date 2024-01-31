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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

ترکیب احتمالی سوریه برابر ایران از نگاه رسانه عربی

ترکیب احتمالی سوریه برابر ایران از نگاه رسانه عربی

تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن رو در روی ایران قرار خواهد گرفت و طبق ادعای رسانه عربی «خربین» از روی نیمکت کار را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه رو در روی تیم ملی ایران قرار می‌گیرد.

سوریه برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده و حالا برای ادامه حضور در این جام باید مقابل ایران صاحب برتری شود این در حالی است که آخرین پیروزی سوریه برابر ایران نیم قرن پیش رقم خورد. 

سایت عربی «kora۲۵» ترکیب احتمالی سوریه برای این بازی را اعلام کرده که در آن نامی از عمر خربین بهترین گلزن تاریخ این کشور دیده نمی‌شود.

ترکیب احتمالی سوریه برای دیدار با ایران به شرح زیر است:

احمد مدنیه - مویاد العجان - ثائر کروما - ایهام اوسو - عبدالرحمن اویس - عمار رمضان - ازکیل هام - جلیل الیاس - محمود الاسود - پابلو ساباج و ابراهیم حصار به احتمال زیاد از سوی «هکتور کوپر» از ابتدای بازی در ترکیب سوریه قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6009973
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کاملا مشخص بود که نبود خربین دروغه و اون حتما بازی میکنه خیلی وقتا خوب بودیم و میباختیم ولی امروز بد بودیم و یردیم این اولین بار بوذ توی این مرحله توی ضربات پنالتی میبریم تا قبل از این بازی توی این مرحله سه بار بازی هامون به پنالتی کشیده و هر سه بار رو بردیم شکستن این طلسم رو به فال نیک میگیری

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