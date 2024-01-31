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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

رسانه ایتالیایی: ایران و ژاپن راهی یک چهارم نهایی می شوند

رسانه ایتالیایی: ایران و ژاپن راهی یک چهارم نهایی می شوند

رسانه ایتالیایی «areagoal» در خبری به دیدار های امروز جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ پرداخت و ایران و ژاپن را شانس اصلی صعود به مرحله یک چهارم نهایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه رو در روی هم قرار می‌گیرند.

علاوه بر دیدار ایران و سوریه، تیم‌های بحرین و ژاپن هم از ساعت ۱۵ به مصاف هم می‌روند. در همین حال سایت «areagoal» در خبری به دیدارهای امروز جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ پرداخته است.

در طلب این سایت در خصوص بازی ایران و سوریه آمده است: تیم ایران با وجود داشتن بازیکنانی از جمله سردار آزمون و مهدی طارمی دست بالاتر را نسبت به سوریه دارد. تیم ملی سوریه با صعود به مرحله یک هشتم نهایی بهترین نتیجه خود را به دست آورده است و به نظر نمی‌آید شانسی برای صعود به مراحل بالاتر داشته باشد.

این سایت در ادامه گفته که ایران و ژاپن با شکست دادن حریفان خود راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.

کد مطلب 6010157
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 0
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      بازیکان کره وژاپن دردویدن سریع تر ازبازیکنان ایران با یک اشتباه به گل استفاده میبرند ولی ایران فقط پاس کاری اشتباه وتعداد کم درجلو کم باید ۴ نفر در موقیت گل باشند نتیجه گرفت نه دو نفر بقیه فقط تنبلی ودفاع کار مکنند حمله خوبی داریم وسط دفاع ضعیف ترینم اشتباه زیاد داریم
      • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
        2 1
        خودتم میدونی چی نوشتی؟یبارخودت بخونش تامتوجه بشی .سوادرسانه ای نداری بیجامیکنی مطلب نامفهوم مینویسی
      • یزدان کرمی IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        0 0
        یه دو تا کمپوت بگیر سری به خودت بزن.اخه مجبوری مگه مطلب می گزاری.
    • نادر IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      تیم ایران اگر و اگر و اگر..... ازبازی با سوریه بتونه پیروز بیرون بیاد، با این اوضاع بدون شک بازی رو به ژاپن دودستی واگذار میکنه. قبول کنید که عربستان و کره چه بازی کردند، این بازی کجاست.

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