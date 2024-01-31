رسانه ایتالیایی: ایران و ژاپن راهی یک چهارم نهایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه رو در روی هم قرار می‌گیرند.

علاوه بر دیدار ایران و سوریه، تیم‌های بحرین و ژاپن هم از ساعت ۱۵ به مصاف هم می‌روند. در همین حال سایت «areagoal» در خبری به دیدارهای امروز جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ پرداخته است.

در طلب این سایت در خصوص بازی ایران و سوریه آمده است: تیم ایران با وجود داشتن بازیکنانی از جمله سردار آزمون و مهدی طارمی دست بالاتر را نسبت به سوریه دارد. تیم ملی سوریه با صعود به مرحله یک هشتم نهایی بهترین نتیجه خود را به دست آورده است و به نظر نمی‌آید شانسی برای صعود به مراحل بالاتر داشته باشد.

این سایت در ادامه گفته که ایران و ژاپن با شکست دادن حریفان خود راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.