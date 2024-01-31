گروگان ربوده شده در اشکذر بعد از ۵۷ روز به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی بهدانی‌فرد اظهار کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت خانواده‌ای در شهرستان اشکذر مبنی بر اینکه یکی از اعضای آن خانواده از منزل خارج شده و تاکنون بازنگشته، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های اولیه صورت گرفته مشخص شد این فرد به علت اختلافات شخصی توسط افرادی ربوده و به استان‌های شرقی کشور انتقال داده شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به تلاش همه جانبه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اشکذر و انجام تحقیقات فنی و تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی گفت: با اقدامات انجام شده، فرد گروگان پس از ۵۷ روز آزاد و صحیح و سالم به آغوش خانواده خود بازگشت.

بهدانی‌فرد عنوان کرد: تلاش شبانه روزی و بی وقفه ماموران پلیس آگاهی و همچنین حمایت دستگاه قضا به ویژه دادستان شهرستان اشکذر باعث به نتیجه رسیدن پرونده و بازگشت این شهروند به دامان خانواده شد و قدردانی مردم را در پی داشت.