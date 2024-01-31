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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

فرمانده انتظامی استان یزد:

گروگان ربوده شده در اشکذر بعد از ۵۷ روز به آغوش خانواده بازگشت

گروگان ربوده شده در اشکذر بعد از ۵۷ روز به آغوش خانواده بازگشت

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از آزادی گروگان ربوده شده در شهرستان اشکذر بعد از ۵۷ روز با تلاش کارآگاهان پلیس اشکذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی بهدانی‌فرد اظهار کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت خانواده‌ای در شهرستان اشکذر مبنی بر اینکه یکی از اعضای آن خانواده از منزل خارج شده و تاکنون بازنگشته، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های اولیه صورت گرفته مشخص شد این فرد به علت اختلافات شخصی توسط افرادی ربوده و به استان‌های شرقی کشور انتقال داده شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به تلاش همه جانبه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اشکذر و انجام تحقیقات فنی و تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی گفت: با اقدامات انجام شده، فرد گروگان پس از ۵۷ روز آزاد و صحیح و سالم به آغوش خانواده خود بازگشت.

بهدانی‌فرد عنوان کرد: تلاش شبانه روزی و بی وقفه ماموران پلیس آگاهی و همچنین حمایت دستگاه قضا به ویژه دادستان شهرستان اشکذر باعث به نتیجه رسیدن پرونده و بازگشت این شهروند به دامان خانواده شد و قدردانی مردم را در پی داشت.

کد مطلب 6010040

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