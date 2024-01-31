میراحمدی: ایران و سوریه در ژئوپلیتیک منطقه نقش مهمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی در ادامه ملاقاتها و دیدارهای خود با مقامات جمهوری عربی سوریه، با حمود صباغ رئیس مجلس سوریه و رئیس دفتر شورایعالی امنیت ملی این کشور دیدار کرد.
وی با تشریح توافقها و محورهای همکاریهای امنیتی-پلیسی، اظهار کرد: دو کشور در منطقه و جهان اسلام از موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهمی برخوردارند.
معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با یادآوری توطئههای آمریکا علیه انقلاب اسلامی و ضداستعماری و استکباری ایران، افزود: این انقلاب، برای آمریکا غیر قابل تحمل بود و از آن زمان تاکنون دست به توطئههای گوناگون زده است.
میراحمدی با اشاره به تحریک صدام و ایجاد جنگ تحمیلی علیه مردم ایران، ادامه داد: در آن شرایط سخت، سوریه به ریاست مرحوم حافظ اسد، تنها کشور عربی بود که در کنار ما بود.
وی خاطرنشان کرد: ملت و مسؤولان جمهوری اسلامی نیز متقابلاً در تمام صحنهها و سختیها کنار مردم و دولت سوریه بوده اند که نقطه اوج آن مقابله با تروریستهای ساخته و پرداخته رژیم صهیونیستی و آمریکا بود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران اضافه کرد: در حالی که بیش از ۷۰ درصد سوریه به تصرف تروریستها درآمده بود، فرزندان شجاع ملت ما و شما در یک سنگر جنگیدند و خون پاک شهیدان ایرانی و سوری ممزوج و در یک سنگر بر زمین ریخته شد اما شکست را بر دشمنان تحمیل کردند.
میراحمدی تصریح کرد: امروز هم دو کشور در حمایت از جبهه مقاومت برای ایستادگی در برابر رژیم تروریستی و کودککش صهیونیستی، متحد و یکپارچه عمل میکنند و جبهه مقاومت در آستانه پیروزی است.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اشغالگران باید خاک سوریه را ترک کنند و ارتش شجاع سوریه به بازدارندگی در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی برسد.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با برشمردن مشترکات دو کشور، اظهار کرد: هدف رژیم صهیونیستی از حمله به نیروهای جبهه مقاومت، تنها گذاشتن سوریه در مقابل رژیم تجاوزگر است اما جبهه مقاومت قدرت آفرین و بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمنان است.
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