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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

رییس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه:

آتش سوزی سنگین در محله الهیه کرمانشاه مهار شد

آتش سوزی سنگین در محله الهیه کرمانشاه مهار شد

کرمانشاه- رییس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه گفت: آتش سوزی سنگین یک باب مغازه در محله الهیه کرمانشاه مهار شد.

آتش‌پاد غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی مغازه مکانیکی و کارواش در الهیه، خیابان کمیل غربی با اعزام آتش نشانان سه ایستگاه مهار شد.

وی افزود: ساعت ۲:۱۹ بامداد چهارشنبه، یازدهم بهمن ماه حادثه آتش سوزی تعمیرگاه مکانیکی در الهیه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه‌های شماره یک، هفت و هشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان ضمن اطفا حریق، یک دستگاه خودرو درون مغازه را به بیرون منتقل نمودند.

به گفته آتش‌پاد رضایی علت این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6010057

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