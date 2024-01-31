آتش سوزی سنگین در محله الهیه کرمانشاه مهار شد

آتشپاد غلامرضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی مغازه مکانیکی و کارواش در الهیه، خیابان کمیل غربی با اعزام آتش نشانان سه ایستگاه مهار شد.
وی افزود: ساعت ۲:۱۹ بامداد چهارشنبه، یازدهم بهمن ماه حادثه آتش سوزی تعمیرگاه مکانیکی در الهیه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله آتش نشانان از ایستگاههای شماره یک، هفت و هشت به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتشنشانان ضمن اطفا حریق، یک دستگاه خودرو درون مغازه را به بیرون منتقل نمودند.
به گفته آتشپاد رضایی علت این حادثه در دست بررسی است.
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