به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای گفت: از جمله اقدامات بنیاد مسکن میتوان به تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی، مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی با اعطای تسهیلات کمبهره و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی با تشکیل نظام فنی روستایی، سنددار کردن واحدهای مسکونی روستایی، شناسایی تهیه طرح و بهسازی روستاهای هدف گردشگری و احیای بافتهای با ارزش روستایی، ساخت مسکن شهری برای اقشار کمدرآمد و … اشاره کرد.
وی به برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در دهه فجر امسال اشاره و بیان کرد: در این ایام ۲۲ پروژه عمرانی در حوزه عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی با اعتباری بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال در مناطق مختلف استان بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان اظهار کرد: ۱۴ پروژه در زمینه اجرای طرح هادی، هشت پروژه در زمینه بهسازی مسکن روستایی در روستاهای استان افتتاح خواهد شد.
خواجهای به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و گفت: تعداد اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ۴۴۸ روستاست و میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۶۳/۷ درصد و در کشور ۵۷ درصد است. در این زمینه، استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی بازسازی و مقاومسازی مسکن روستایی را از دیگر فعالیتهای این نهاد دانست و ادامه داد: از مجموع ۹۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان تاکنون ۵۷ درصد مقاومسازی شده است. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۱۰ شاهد مقاومسازی همه واحدهای مسکونی روستایی در استان باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: این نهاد در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی در دست اجرا و ۱۳۴۳ واحد در دست طراحی دارد.
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