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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

فرماندار رشت خبر داد؛

بهره برداری از ۲۳۶ پروژه عام المنفعه به مناسبت دهه فجر در رشت

بهره برداری از ۲۳۶ پروژه عام المنفعه به مناسبت دهه فجر در رشت

رشت- فرماندار رشت از افتتاح ۲۳۶ پروژه عام المنفعه به مناسبت دهه فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

عاشوری دهه فجر را نماد استقامت، پایداری و ولایت پذیری ملت ایران دانست و افزود: ملت ما در عرصه‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی پیروز و سرفراز شد و در کنار این سرفرازی و پیروزی نام بلند ایران در بسیاری از عرصه‌ها در میان کشورهای پیشرفته قرار گرفت.

فرماندار رشت با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران الگوی کشورهای دنیا و منطقه در حرکت‌های انقلابی و بیداری اسلامی است، اضافه کرد: عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی و خارجی مرهون خون شهدا و حضور در صحنه مردم تحت رهبری مقام معظم رهبری و تلاش و دلسوزی مسؤولان کشور است.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف هستند، ادامه داد: دولتمردان از دهه فجر برای بازگو کردن خدمات این نظام برای مردم بهره بگیرند.

عاشوری با تاکید بر اینکه دستاوردها و خدمات انقلاب اسلامی ایران بایستی برای نسل جوان بازگو شود، تصریح کرد: جوان ما باید بداند انقلاب ایران در چه برهه‌ای به پیروزی رسید و چگونه امام راحل توانست تمامی معادلات دشمن را بر هم بزند.

فرماندار رشت با اشاره به افتتاح ۲۳۶ پروژه عام المنفعه به مناسبت دهه فجر در این شهرستان ادامه داد: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۵ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

عاشوری از افزایش ۱۲ درصدی در حوزه پروژه‌های عمرانی و ۲۵۶ درصدی در حوزه اعتبارات به نسبت سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد طرح‌ها ۲۰۴ پروژه با اعتبار ۷۵۷ میلیارد تومان مربوط به بخش دولتی و مابقی از طریق بخش خصوصی هزینه شده است.

فرماندار رشت توسعه شهری و روستایی در عرصه‌های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی از اهداف دولت سیزدهم دانست و گفت: بر همین اساس در دهه فجر امسال با افتتاح این تعداد طرح ۲ هزار و ۸۴۷ فرصت شغلی شامل یک هزار و ۱۵۷ اشتغال موقت و یک هزار و ۶۹۰ اشتغال دائمی در شهرستان رشت ایجاد می‌شود.

کد مطلب 6010132

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