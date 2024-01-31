به گزارش خبرگزاری مهر صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۴ به سمت بالا اصلاح کرد که منعکسکننده ارتقا برخی از اقتصادهای پیشرو است.
پیشبینی میشود رشد جهانی در سال جاری میلادی، ۳.۱ درصد باشد که ۰.۲ درصد بیشتر از پیشبینیهای قبلی این سازمان در ماه اکتبر است، در حالی که برآورد برای سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۳.۲ درصد باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی ماه ژانویه اعلام کرد که این امر ناشی از انعطافپذیری بهتر از حد انتظار در ایالاتمتحده و چندین بازار بزرگ نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنین حمایت مالی از سوی چین است.
این گزارش افزود ارقام هر دو برای سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کمتر از میانگین سالانه تاریخی ۳.۸ درصد است که دلیل آن سیاستهای پولی سختگیرانه، لغو حمایتهای مالی و رشد بهرهوری پایین است.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به کاهش سریعتر از حد انتظار تورم، در بحبوحه کاهش اختلالات عرضه و سیاستهای پولی محدود، پیشبینی میکند که تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد کاهش یابد.
انتظار میرود اقتصاد ایالاتمتحده در سال جاری ۲.۱ درصد رشد کند، بازنگری رو به بالا ۰.۶ درصدی که منعکسکننده اثرات انتقال آماری از نتیجه رشد قویتر از حد انتظار در سال گذشته است. پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا برای سال ۲۰۲۵ از ۱.۸ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافته است.
صندوق بینالمللی پول با کمک رشد قویتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳ و افزایش هزینههای دولت برای ظرفیتسازی در برابر بلایای طبیعی، پیشبینی رشد خود را برای چین ۰.۴ درصد افزایش داد و به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رساند.
پیشبینی میشود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴.۱ درصد رشد کند که نسبت به پیشبینی ماه اکتبر تغییری نکرده است.
انتظار میرود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۷ درصد افزایش یابد که به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
پیشبینی رشد اقتصاد ترکیه برای سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که پیشبینی قبلی سه درصد بود همچنین رقم ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ ثابت نگه داشته شد.
انتظار میرود اقتصاد هند نیز با تقویت تقاضای داخلی انعطافپذیر، در هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با رشد ۶.۵ درصدی نسبت به رقم ۰.۲ درصد ماه اکتبر رشد کند.
صندوق بینالمللی پول گزارش کرد پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال میلادی ۲۰۲۴ میزان ۳.۷ و برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد اعلام شد که نسبت به رقم پیشبینی شده در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برای سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از ۱.۲ افزایش یافته است.
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