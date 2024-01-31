زنگ انقلاب در مدارس گیلان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب همزمان با سراسر استان به صورت نمادین در دبیرستان آیت الله بهجت ناحیه یک رشت نواخته شد.

«اسدالله عباسی» استاندار گیلان صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برگزاری این آئین، رأی اولی‌ها آماده می‌شوند تا با همراهی اولیای خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان مشارکتی پرشور داشته باشند.

استاندار گیلان به نقش تعیین کننده نسل جوان در همه پرسی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: دانش آموزان می‌توانند خانواده‌های خود را در شرکت پرشور ترغیب کنند.

عباسی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم انتخابات پیش رو اضافه کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، انتخابات مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و رئیس جمهوری برگزار می‌شود و مردم در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند.

وی با بیان اینکه که انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است، افزود: این انقلاب شکوهمند در برابر توطئه‌های دشمنان با ایستادگی و مقاومت حفاظت شده است و امروز با شکوه و اقتدار هر چه بیشتر در اختیار شما دانش‌آموزان و نسل نو قرار دارد.