دورهمی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست «پاتوق» با حضور چهرههای مطرح ادبی استان تهران و شهرستانهای تابعه عصر سهشنبه ۱۰ بهمن برگزار شد.
«پاتوق» سلسله نشستهایی با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه است که با هدف هماندیشی، تبادل نظرات و ارایه پیشنهادات و انتقادات توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار میشود.
اینسلسله نشستها به گروهی از هنرمندان تخصصی رشتههای مختلف اختصاص دارد که فرصتی را جهت تعامل هنرمندان، ارائه طرحها و ایدهها، همافزایی، امکانی برای مطرح شدن موانع و مشکلات، بررسی و پیگیری و مرتفع کردن مسائل فراهم کرده است.
از جمله گروههای هدف میتوان به خوشنویسان، مجسمهسازان، تصویرگران، کارتونیستها، کاریکاتوریستها، نقالان و پردهخوانان، اهالی رسانه، موسیقیدانان، نویسندگان، شاعران، طنزپردازها، فعالان حوزه نشر، کارگردانان، بازیگران سینما، ترانهسراها، نویسندگان حوزه ادبیات پایداری، نویسندگان کودک و نوجوان، داستاننویسان، قاریان قرآن، تهذیبگران، معماران، عکاسان، شیشهگران، انیماتورها، تعزیهخوانان، بازیگران تئاتر، صداپیشگان، خوانندگان، نوازندگان، فیلمنامه نویسان، فعالان حوزه بانوان، نگارگران، سفالگران، فعالان حوزه مد و لباس، تیمهای بازیساز، مستندسازان، طراحان لباس اشاره کرد.
در معرفی و اهداف نشستهای پاتوق آمده است: از آنجایی که هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه، بدنه اصلی و تأثیرگذار فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشکیل میدهند، برگزاری منظم تعامل با این اهالی از جمله برنامههای شاخص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران است.
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