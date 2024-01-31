فساد مشروعیت نظام را خدشه دار می کند/ شناسایی ۲۰۰ گلوگاه فساد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر کل بازرسی استان مرکزی اظهار کرد: سازمان بازرسی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی است که بر اساس قانون ۲ رسالت خطیر دارد که نخست باید بسترهای فساد را شناسایی و در راستای مسدودسازی این بسترها اقدام لازم صورت گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: فساد یک امر پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که در همه ساختارهای اداری و حکومت‌ها مشهود است اما نوع برخورد و مواجهه با حکومت‌ها با آن متفاوت است.

رحمانیان با اشاره به اینکه فساد تنها ناظر به بخش دولتی نبوده و ناظر به بخش خصوصی نیز هست، گفت: تمام مدیران مکلف هستند در راستای مقابله جدی با فساد برنامه‌های پیشگیرانه، بلندمدت و کوتاه مدت لحاظ کنند.

وی تصریح کرد: مدیر کارآمد علاوه بر تخصص، باید تعهد و بصیرت داشته باشد و قدرت را در آینده مجموعه کاری خود لحاظ کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور روزمرگی را یکی از آفت‌های مواجه با دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: روزمرگی در نظام جمهوری اسلامی ممنوع و ایجاد تحول از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است و در مسیر حکمرانی مطلوب گام برداشته شود.

رحمانیان با اشاره به راهبردهای جدید سازمان بازرسی کشور گفت: در راستای مسدودسازی گلوگاه‌های فساد، این سازمان از محیط محوری به سمت موضوع محوری تغییر نگرش داده و با این روند تاکنون بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را در کشور شناسایی کرده است.

وی با اشاره به شعار سال و توجه ویژه به حوزه تولید گفت: حمایت از صنعتگران و واحدهای تولیدی دستور کار ویژه است که در این راستا در نیمه نخست امسال بیش از ۱۱۰ واحد تولیدی غیرفعال به چرخه تولید بازگشته و از تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ واحد در آستانه تعطیلی جلوگیری شد.

استان مرکزی کمترین میزان جرایم و تخلفات اداری را داشته است

رحمانیان گفت: یکی از اقدامات شاخص سازمان بازرسی کشور اصلاح رویه‌های وقوع جرم است که در این راستا کمترین میزان جرایم و تخلفات اداری مربوط به استان مرکزی است و امید است که این تخلفات به صفر برسد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: فساد در حوزه‌های مختلف تأثیر سویی دارد و مشروعیت و مطلوبیت یک نظام را خدشه دار می‌کند و سرمایه‌های اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد و منافع عمومی کشور را نیز متزلزل می‌کند.

رحمانیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به جهاد تبیین، گفت: استکبار جهان در داخل کشور با امپراطوری رسانه‌ای که دارند هجمه ای ایجاد کرده بنابراین در راستای جهاد تبیین باید دستاوردهای نظام قبل و بعد از انقلاب را برای نسل جوان تشریح کرد.

رحمانیان بیان کرد: توفیقاتی که در جمهوری اسلامی حاصل شده تنها به برکت و محوریت ولایت فقیه، وحدت و همدلی مردم و انسجام مردم حول محور اسلامی و استقامت در برابر فشارها ایجاد شده است.

در این آئین از زحمات مهدی تقوی بازرس کل سابق استان مرکزی تقدیر و محمدحسین افضلی عنوان بازرس کل استان معرفی شد.