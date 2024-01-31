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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

بهره برداری از ۱۷ پروژه راهداری البرز در دهه فجر

بهره برداری از ۱۷ پروژه راهداری البرز در دهه فجر

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: همزمان با ایام‌الله دهه فجر ۱۷ پروژه راهداری با اعتباری بالغ بر ۲۴۱ میلیارد تومان در این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر از افتتاح ۱۷ پروژه راهداری در استان البرز در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۴۱ میلیارد و ۱۴ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به لکه‌گیری و روکش آسفالت جاده مخصوص (ابتدای حوزه استان البرز تا پل کلاک در محدوده گرمدره) با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.

وی روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ آزادراه تهران- کرج- قزوین (باند شمالی و جنوبی) با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، تکمیل اجرای لکه‌گیری و روکش نهایی توپکا در محور دیزین- سه راهی دیزین و گردنه پیست دیزین با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل و روکش نهایی محور اشتهارد- بوئین زهرا (باند شمالی و جنوبی) با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را از دیگر پروژه‌ها برشمرد.

زندی‌فر عنوان کرد: همچنین در این ایام پروژه‌های لکه‌گیری و روکش آسفالت نهایی توپکا (رمپ و لوپ‌های تقاطع غیرهمسطح کردان با آزادراه کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ در محور کیانمهر- ماهدشت (لاین رفت و برگشت) با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: همچنین در ایام‌الله دهه فجر افتتاح پروژه بهسازی و روکش آسفالت در راستای حذف گره ترافیکی باند جنوبی آزادراه تهران- کرج (محدوده کلاک تا فردیس) با اعتباری بالغ ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و لکه‌گیری و روکش آسفالت حفاظتی کمربندی اشتهارد با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان صورت می‌گیرد.

وی بهسازی و روکش آسفالت محور دیزین- سه راهی دیزین تا گردنه پیست دیزین با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تعمیر و مرمت درزهای انبساط پل کلاک و پل‌های آزادراه تهران- کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و تعمیر و مرمت گالری‌های محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در ایام دهه فجر عنوان کرد.

به گفته زندی فر، در این ایام پروژه تعمیر و مرمت پل‌های گوران، خچیره، موچان در حوزه شهرستان طالقان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مرمت ابنیه فنی، احداث دیوار سنگی و گابیونی و رفع آب شستگی های ناشی از سیل در محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان و پروژه هندریلهای پل زیرگذر فردیس در باند شمالی آزادراه تهران- کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز افتتاح می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز افزود: احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، اجرای روشنایی نقطه‌ای در راه‌های شهرستان اشتهارد با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیون تومان و نصب نیوجرسی در سطح راه‌های البرز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۹۷ میلیون تومان نیز در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 6010180

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