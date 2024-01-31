بهره برداری از ۱۷ پروژه راهداری البرز در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر از افتتاح ۱۷ پروژه راهداری در استان البرز در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۴۱ میلیارد و ۱۴ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به لکه‌گیری و روکش آسفالت جاده مخصوص (ابتدای حوزه استان البرز تا پل کلاک در محدوده گرمدره) با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.

وی روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ آزادراه تهران- کرج- قزوین (باند شمالی و جنوبی) با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، تکمیل اجرای لکه‌گیری و روکش نهایی توپکا در محور دیزین- سه راهی دیزین و گردنه پیست دیزین با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل و روکش نهایی محور اشتهارد- بوئین زهرا (باند شمالی و جنوبی) با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را از دیگر پروژه‌ها برشمرد.

زندی‌فر عنوان کرد: همچنین در این ایام پروژه‌های لکه‌گیری و روکش آسفالت نهایی توپکا (رمپ و لوپ‌های تقاطع غیرهمسطح کردان با آزادراه کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ در محور کیانمهر- ماهدشت (لاین رفت و برگشت) با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: همچنین در ایام‌الله دهه فجر افتتاح پروژه بهسازی و روکش آسفالت در راستای حذف گره ترافیکی باند جنوبی آزادراه تهران- کرج (محدوده کلاک تا فردیس) با اعتباری بالغ ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و لکه‌گیری و روکش آسفالت حفاظتی کمربندی اشتهارد با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان صورت می‌گیرد.

وی بهسازی و روکش آسفالت محور دیزین- سه راهی دیزین تا گردنه پیست دیزین با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تعمیر و مرمت درزهای انبساط پل کلاک و پل‌های آزادراه تهران- کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و تعمیر و مرمت گالری‌های محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در ایام دهه فجر عنوان کرد.

به گفته زندی فر، در این ایام پروژه تعمیر و مرمت پل‌های گوران، خچیره، موچان در حوزه شهرستان طالقان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مرمت ابنیه فنی، احداث دیوار سنگی و گابیونی و رفع آب شستگی های ناشی از سیل در محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان و پروژه هندریلهای پل زیرگذر فردیس در باند شمالی آزادراه تهران- کرج- قزوین با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز افتتاح می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز افزود: احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی محور کرج- چالوس با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، اجرای روشنایی نقطه‌ای در راه‌های شهرستان اشتهارد با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیون تومان و نصب نیوجرسی در سطح راه‌های البرز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۹۷ میلیون تومان نیز در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.