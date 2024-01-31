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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی:

«کتاب زنده تر از همیشه» به مناسبت دهه فجر رونمایی می شود

«کتاب زنده تر از همیشه» به مناسبت دهه فجر رونمایی می شود

بیرجند-مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ۵۰۰ برنامه فرهنگی به مناسبت پیروزی انقلاب گفت: کتاب «زنده تر از همیشه» به مناسبت دهه فجر رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های خراسان جنوبی محمود حاجی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهارکرد: ما در کتابخانه‌های عمومی در جهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و اثرگذاری مثبت در بین جامعه به خصوص نسل جوان جامعه و آماده سازی آینده ایران اسلامی هدف گذاری کرده برنامه‌های ویژه‌ای را برگزار می‌کنیم که مورد استقبال کودکان نوجوانان و جوانان قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: این اداره کل در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی با دستی پر به میدان آمده است تا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشاند.

حاجی ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده در اداره کل کتابخانه‌های عمومی ۵۰۰ برنامه مختلف فرهنگی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در تمامی کتابخانه‌های شهری و روستایی برگزار خواهد شد.

وی گفت: سه ویژه برنامه رونمایی از کتاب زنده‌تر از همیشه، محفل قرآنی، ادبی و مسابقه کتابخوانی از کتاب انتخابات از منظر فقه و اخلاق توسط اداره کل و مسابقات نقاشی، قصه‌گویی، شعر خوانی، معرفی کتاب، نشست کتابخوان، نمایشگاه کتاب و چندین برنامه ویژه ایام الله دهه فجر برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی اظهارکرد: این برنامه‌ها با مخاطب سنجی و در نظر گرفتن جامعه هدف برنامه‌ریزی شده تا مورد استقبال مراجعه کنندگان به کتابخانه و عموم اهالی همجوار کتابخانه‌های عمومی باشد.

رئیس دبیر خانه انجمن کتابخانه عمومی خراسان جنوبی اظهارکرد: با استقبال خوبی که از طرح سفیر کتاب در مناسبت‌های گذشته شده است در این ایام هم سفیران کتاب به روستاهای دور افتاده مدارس خواهند رفت و کار تبیین انقلاب اسلامی را انجام خواهند داد.

حاجی افزود: همچنین در این ایام عضویت رایگان در تمامی کتابخانه‌های عمومی استان انجام می‌شود.

کد مطلب 6010182

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