۵ تن انواع مخدر در آذربایجان غربی امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امحای مواد مخدر با تاکید بر اینکه کارکنان گمنام انتظامی استان در راه مبارزه با سوداگران مرگ تا پای جان ایستادهاند و به صورت شبانه روز برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند، افزود: در طول ۱۰ ماه سال جاری بیش از ۵۱ درصد در کشفیات و ۶۸ درصد در دستگیریهای مرتبط با مواد مخدر افزایش داشتیم.
وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای طرحهای عملیاتی در سطح استان موفق به انهدام ۵۸ باند فعال قاچاق مواد مخدر شده که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته روند اقدامات مقابلهای و فرهنگی استمرار خواهد داشت.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از مجموعه قضائی و تمامی سازمانها و دستگاههای مرتبط در حوزه مبارزه با مواد مخدر و همچنین مردم شریف استان در همکاری با پلیس تقدیر و خاطر نشان کرد: در مراسم امروز بیش از ۵ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر امحاء خواهد شد تا بخشی از تلاشهای مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به نمایش گذاشته شود.
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