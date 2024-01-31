به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید جزایی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان مرکزی اظهار کرد: تصور دشمن و معاندان نظام در یک برهه از تاریخ این بود که انقلاب اسلامی ۴۰ سالگی خود را تجربه نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: این انقلاب به دست امام راحل به ثمر نشست و اکنون در طلیعه چهل و ششمین سال فجر انقلاب اسلامی هستیم و این دیدگاه دشمن تنها یک توهم است.

حجت الاسلام جزایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز نقش تعیین کننده در جهان را دارد، گفت: انقلاب اسلامی از گردنه‌ها و پیچ‌های تاریکی خطرناکی عبور کرده است و به طور حتم با اقتدار تداوم دارد و منشأ تحول در منطقه و بین الملل است.

وی افزود: امروز نگاه و امید همه مستضعفان جهان به جمهوری اسلامی هست و الگویی کامل برای تحولات در دنیا خواهد بود.

رئیس دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سازمان بازرسی مهمترین نهاد نظارتی کشور با صلاحیت گسترده نظارتی و بازرسی بر عملکرد دستگاه‌ها است، گفت: به طور حتم اگر نبض سازمان بازرسی منظم کار کند، نبض همه دستگاه‌ها نیز منظم خواهد شد و سازمان بازرسی کشور نیز در اجرای سند تحول رویکرد مناسبی را دنبال خواهد کرد.

حجت الاسلام جزایی ادامه داد: سازمان بازرسی به دنبال برخورد و مبارزه با علت‌ها به جای مبارزه با معلول‌ها و دنبال فساد رفتن به جای برخورد با مفسد است.

وی بر تعامل سازمان بازرسی استان با دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از جرم تاکید کرد و گفت: پایش مستمر از واحدهای تولیدی، نظارت مستمر بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و همچنین انجام بازرسی‌های منظم و معرفی متخلفان به مراجع قضائی و اداری باید مورد توجه سازمان بازرسی استان باشد.