اعطای ۶۰۰ میلیارد اعتبار مالیاتی برای بومی سازی تجهیزات ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرباسی در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، رصد فناوری، ترویج فرهنگ و سواد فناوری در جامعه، حمایت پژوهشی، توسعه فناوری در شرکت های دانش بنیان، توسعه بازار و تبادل فناوری بین المللی را از جمله ماموریت‌های این ستاد برشمرد و اظهار کرد: زیرساخت های ارتباطی نسل جدید ۵ و ۶ مخابرات، هوشمند سازی صنایع و امنیت سایبری از محورهای اصلی موضوعی ستاد هستند و پروژه هایی مثل خودرو متصل، ارتباط ماهواره ای و مخابرات کوانتومی از محورهای فرعی به شمار می رود گه در ارتباط با دیگر ستادها پیگیری می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی با اشاره به حضور در نمایشگاه تلکام و همچنین معرفی ستاد به زیست بوم فناوری گفت: در این نمایشگاه از چند فراخوان اعم از نوآفرین، حمایت از طرح های پژوهشی و دوره پسا دکتری رونمایی شد؛ در فراخوان نوآفرین که دوم دی ماه اعلام شد، از هسته های نوپا جهت هدایت آن ها به سمت کسب و کار در محدوده TRl۲ تا ۵ و ۶ و رسیدن به MVP حمایت می شود که این مهم در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی رقم خورد و تا ۱۵ بهمن شرکت در آن تمدید شده است.

وی از ثبت ۱۲۰ طرح در این فراخوان خبر داد و گفت: بعد از اتمام مراحل داوری، طرح های برگزیده حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات تسهیلات بلاعوض دریافت خواهند کرد.

کرباسی درباره فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی و دوره‌های پسادکتری گفت: هدف از این فراخوان، حمایت از پژوهش های با TRL پائین است که می توانند آینده زیست بوم را بسازند. مخاطبان این فراخوان اغلب اساتید دانشگاه و دانشجویان پسادکتری هستند و در صورت تمایل می توانند پروپوزال‌های خود را تا ۱۵ اسفندماه در سامانه کایپر بنیاد ملی علم ایران ثبت کنند.در بخش طرح های پسا دکتری، چهار میلیارد تومان و در بخش طرح های پژوهشی تا سقف دو میلیارد حمایت می شود. برای فراخوان پسادکتری ۱۵ حوزه تعریف شده و برای طرح های پژوهشی این فراخوان محورهایی که عمدتا در حوزه آینده فناوری ۶G است، در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی در ادامه به فعالیت ستاد در بحث بومی سازی شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: در همکاری با وزارت ارتباطات به یک محور منسجم رسیده‌ایم و در این راستا، فهرستی از محورهایی که برای توسعه فناوری های ارتباطی و بومی شدن اطلاعات، لازم است، تعریف شده که دائما در حال به روز رسانی است.

وی همچنین از توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک برای حمایت از توسعه فناوری تجهیزات رادیویی نسل جدید (ترنج) خبر داد و گفت: هدف از این توافقنامه سه جانبه رسیدن به محصول قابل تجاری‌سازی است که مخاطبان آن شرکت های دانش بنیان هستند. بر اساس این توافق‌نامه مقرر شد تا ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات و معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار ایران (هر طرف ۱۰ میلیارد تومان) به ارزش ۳۰ میلیارد تومان از توسعه فناوری تجهیزات رادیویی نسل جدید حمایت کنند.

کرباسی حمایت از پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات‌ تکمیلی را از دیگر فراخوان های ستاد عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری این فراخوان، حمایت از توسعه پژوهش‌های کاربردی، رصد فناوری‌های نوین و حل چالش‌ها و نیازهای کشور، بومی‌سازی محصولات و خدمات در راستای نیازمندی‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تشویق و بهره‌مندی از ظرفیت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشگاه‌ها است. از محورهای مورد حمایت می‌توان به فناوری‌های رادیویی، ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات نوری، ارتباطات ثابت، مدیریت شبکه، هوش مصنوعی، حکمرانی داده، استانداردهای هوش مصنوعی، فناوری‌های پردازش فوق سریع، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مرکز داده، زیرساخت‌ها و سکوهای ابری، زیرساخت‌های تحلیل داده، دولت هوشمند، مدیریت دانش، تحول دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، اقتصاددیجیتال و امنیت فضای سایبری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این حمایت در راستای محورهای اولویت‌دار اعلامی از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد است، اظهار داشت: مبالغ حمایتی برای دانشجویان ارشد ۲۴۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری ۷۲۰ میلیون ریال است. فراخوان هکاتون اینترنت اشیاء و آغاز فرآیند اجرای طرح آزمایشگاه ساخت سریع تخصصی اینترنت اشیاء در همکاری با مرکز تحقیق و توسعه یک اپراتور همراه تا سقف ۲۰ میلیارد تومان (هر طرف ۱۰ میلیارد تومان) از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار ستاد قرار دارد.

کرباسی به توافق نامه با ۲ اپراتور برای بومی سازی تجهیزات ارتباطی اشاره کرد و گفت: اعتبار مالیاتی تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان برای بومی سازی تجهیزات ارتباطی اختصاص خواهد یافت.

دبیر ستاد توسعه فناوری های ارتباطات و اتصال پذیری برگزاری مسابقات ساخت ماهواره های مکعبی با حمایت مالی سازمان فضایی ایران به عنوان مشتری خرید سه نمونه اولیه از این ماهواره ها را از دیگر اقدامات ستاد برشمرد و گفت: تاکنون ۴۰ تیم در این طرح شرکت کرده اند و نهایتا سه تیم از میان آنها برگزیده خواهد شد.