به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وزیر امور خارجه عربستان درخصوص موافقت‌نامه همکاری سازمان‌های هواپیمایی ایران و عربستان با توجه به ۷ الی ۸ سالی که حج عمر متوقف شده بود، توافقی را داشتیم.

وی افزود: بحث‌های فنی راجع به از سرگیری پروازها بر مبنای توافق جدید وجود داشت که به عنوان مهم‌ترین موضوع فنی بود و بین ما قرار داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در روزهای گذشته، هیأتی از طرف سازمان هواپیمایی عربستان سعودی به کشورمان آمدند و طبق روال متعارفی که وجود دارد، مباحث فنی خود را تکمیل کردند.

امیرعبداللهیان گفت: امروز قرار است با همتای سعودی خود، گفت‌وگوی تلفنی داشته باشم و آخرین وضعیت را با یکدیگر بررسی کنیم.

وی ادامه داد: مقامات عربستان به صراحت به ما گفتند که در خصوص حل این مشکل فنی، دستورات لازم را داده‌اند و کار در مسیر درست خود قرار دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تعمیق روابط با پاکستان، تاکید کرد: در پاکستان گفت‌وگوهای بسیار خوبی با مقامات عالی رتبه این کشور داریم. در چند روز آینده در کشور همسایه ما پاکستان انتخابات برگزار می‌شود. برای ما مباحث همکاری‌های اقتصادی، تجاری، توسعه بازارچه‌ها و مناطق مرزی بسیار مهم است. رویکرد اساسی ما این است که مرزهایی که سال‌ها تروریست‌ها در کنار آن مستقر هستند، به مرزهای تجاری، صلح و دوستی تبدیل شود.