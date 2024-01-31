مشارکت ۷۴ درصدی افراد بالای ۱۸ سال گناباد و بجستان در پویش سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان تا ۳۰ دی‌ماه امسال همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد، اظهار کرد: ۷۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال تحت پوشش این دانشگاه در پویش ملی سلامت مشارکت داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه ۶۸ هزار و ۴۴۰ نفر از مجموع حدود ۹۲ هزار نفر جمعیت گروه هدف از نظر پرفشاری خون و دیابت مورد سنجش و غربالگری قرار گرفتند، تصریح کرد: بر اساس نتایج غربالگری ۱۶۴۵ نفر با احتمال بیماری پرفشاری خون و ۵۳۶ نفر با احتمال بیماری دیابت شناسایی شدند که از وجود این بیماری در خود خبر نداشتند.

وی افزود: بر اساس نتایج به دست آمده هفت هزار و ۵۳ نفر پیش دیابت و هفده هزار و ۷۴۲ نفر پیش فشار خون در جمعیت هدف تحت پوشش دانشگاه شناسایی شدند که به مراقبت بیشتر و اصلاح سبک زندگی نیاز دارند.

احمدی خاطرنشان کرد: در این طرح چهار هزار و ۷۱۱ نفر با سابقه دیابت و ۱۰ هزار و ۹۹۲ نفر با سابقه فشارخون بالا مورد غربالگری قرار گرفتند.