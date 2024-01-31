به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در دهمین اجلاس نماز شهرکرد، اظهار کرد: انسان در حال نماز غرق رحمت الهی و نور است و شیطان به او حسادت می‌کند.

وی افزود: محکم‌ترین سیلی به ابلیس نماز است و سعادت انسان با نماز مرتبط است.

امام جمعه بروجن با اشاره به ضرورت حفظ جوانان بیان داشت: اگر بخواهیم فرزندان و جوانان را حفظ کنیم باید آنان را به نماز وصل کنیم و رأس عبادات و اصل بندگی به نماز است.

وی خطاب به مسئولین با اشاره به اهمیت نماز عنوان کرد: مسئولین در ادارات باید بخشی را برای اقامه نماز، ترویج و تبلیغ نماز بگذارند و به فکر نماز خود و کارکنان خود باشند.

احمدی در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه که نانوشته در رأس است تلاش برای نماز است؛ سر فصل مسئولیت مسئولین، نماز است و باید جلسات و برنامه‌ها با محوریت نماز باشد.

وی خطاب به معلمان و مدیران آموزش و پرورش درباره اهمیت ترویج نماز گفت: نوجوان و جوانان را به سمت نماز هدایت کنیم و هنگامی که جوان ما اهل نماز شد زود ناامید و مأیوس نمی‌شود.

امام جمعه بروجن با اشاره به مقاومت مردم مظلوم غزه افزود: مردم غزه اهل نماز هستند و این سبب پیروزی و مقاومت آنان در برابر اسرائیل شده است.

وی به علت پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و یادآور شد: مردمی که اهل نماز بودند به این توان رسیدند و این کار بزرگ را به نتیجه رساندند و اصلی‌ترین دشمن ملت ایران، شاه ایران بود.