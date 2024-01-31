به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدالغنی پیش از ظهر چهارشنبه در دهمین اجلاس نماز شهرکرد با اشاره به اهمیت نماز اظهار کرد: باید همه در این رکن اصلی اهتمام لازم را داشته باشیم.
وی افزود: نماز را با شکوه در ادارات برگزار کنید و بستر اقامه نماز برای دانشآموزان فراهم شود و مدارسی که نمازخانه ندارند برای آن بودجه دریافت میکنند.
فرماندار شهرستان شهرکرد خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی، جامع و… یکی از سرانههای خدمات عمومی کاربری مذهبی است.
وی گفت: در کشوری زندگی میکنیم که پیشرفتهای خوبی دارد و دستاوردهای بسیاری داشته است، مردم باید این دستاوردها را بدانند.
عبدالغنی عنوان کرد: در کشوری که اقتدار و امنیت داریم باید تلاش کنیم تا زمینه صعود به قلهای که مقام معظم رهبری فرمودند، فراهم شود.
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