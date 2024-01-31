به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی ایثارگران البرز که به مناسبت دهه مبارک فجر در سالن آمفی تئاتر اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد، گفت: فجرآفرینان و همان کسانی که با تلاش فراوان انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند، امروز داعیه دار دفاع از مظلومان عالم هستند و این نظام و حاکمیت نیز پرچمدار مبارزه با ظلم و جور است.
وی با بیان اینکه اقتدار و عظمت و مجد این نظام و انقلاب مدیون ایثار و مجاهدتهای این دلاورمردان است، مطرح کرد: موضوع ورزش و نیاز جامعه ایثارگری به ویژه جانبازان به فعالیتهای ورزشی یک مساله اثبات شده است و در دورههای مختلف نیز تلاش شده که بسترهایی برای حضور ایثارگران مخصوصاً جانبازان در عرصه فعالیتهای ورزشی فراهم شود که این امر در مقطعی از زمان به اوج خود رسید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به کسب مدال توسط جانبازان در المپیادهای ورزشی و پارالمپیکی در جهان افزود: در مقاطعی به دلایلی از جمله اینکه برخی جانبازان احساس میکردند تواناییهایشان کاهش یافته، استقبال و مشارکت در این مسابقات کم شد اما با تلاش همکاران بنیاد شهید بنا بر این است که تمام رشتههای ورزشی در حوزه ایثارگران احیا و امکاناتی به منظور فعالیتهای ورزشی آنها فراهم شود.
رستمیان با بیان اینکه نیاز جانبازان به فعالیتهای ورزشی بیش از سایران است، اظهار کرد: جانبازان زمانی قهرمانانه رفتند و با بدنهای آسیب دیده بازگشتند، لذا خواهش ما از آنها این است که با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در استان، در فعالیتهای ورزشی حضور پیدا کنند که بنیاد شهید زمینه و بستر لازم بدین منظور را فراهم میکند. تعدادی از جانبازان نیز در مسابقات کشوری حضور مییابند و همواره مایه افتخار هستند.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با تلاش ورزش را در بین خانوادههای شهدا و ایثارگران تعمیم و توسعه و گسترش دهیم، این امر را یکی از سیاستهای کلی بنیاد شهید ذیل سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: مسابقات ورزشی ایثارگران البرز یادمان شهدای طوفان الاقصی در رشتهای والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، کوهپیمایی، فوتسال، تنیس روی میز، دارت، تیراندازی با تفنگ و تپانچه و والیبال فرزندان برگزار میشود.
رستمیان با اشاره به برگزاری این مسابقات در سالنهای اداره کلهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان استان البرز، این اقدام را آغازگر ترویج و تبلیغ ورزش در بین جامعه ایثارگری خواند و گفت: بنیاد شهید البرز ۱۶ برنامه را برای دهه مبارک فجر پیش بینی کرده که مهمترین آنها میهمانی لالهها به منظور غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای آنها در روز ۱۹ بهمن ماه است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ضمن ابراز امیدواری از اینکه با انجام این اقدامات بتوانیم یاد و خاطره همه شهدا را گرامی بداریم و مقدمهای را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات، از همه انتظار میرود با حضور پرشور خود پاسخی کوبنده به دشمنان نظام و انقلاب که درصدد تضعیف این نظام و انقلاب هستند بدهند.
نظر شما