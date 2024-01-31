راهیابی گروه کُر نوای مهر به جشنواره سرود فجر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: گروه کُر نوای مهر شهرکرد با رأی مثبت داوران بخش منطقه‌ای جشنواره سرود فجر به عنوان دومین گروه راه یافته از استان، جواز حضور در مرحله پایانی این رویداد ملی را به دست آورد.

وی افزود: مرحله منطقه‌ای جشنواره سرود فجر اواخر دی امسال در اصفهان برگزار شد که با اعلام نتایج این دوره از جشنواره، گروه کُر نوای مهر از شهرکرد به مربیگری مهران طهماسبی و سرپرستی عباس بهادر توانست با پشت سر گذاشتن رقبا به مرحله راهبری و پایانی این جشنواره راه یابد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نام اثر راه یافته از گروه کُر نوای مهر به جشنواره سرود فجر را «زادگاه شیرون» بیان کرد و ادامه داد: محمدرضا داوری شلمزاری سراینده این اثر است و آهنگسازی و تنظیم آن را نیز حسین انفرادی بر عهده دارد.

فرجی عنوان کرد: این اثر به گویش بختیاری است و گروه ۳۸ نفر نوای مهر، آن را در ستایش وطن و به یاد سرداران میهن آماده و به جشنواره سرود فجر ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی سرود فجر در چهار مرحله برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در مرحله سوم با عنوان راهبری، گروه‌های منتخب منطقه‌ای با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ساخت نهایی اثر خود اقدام کرده و سپس اثر تولید شده را در بخش پایانی به همراه موسیقی زنده اجرا خواهند کرد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پیش از این هم گروه سرود آوای باران شهرکرد به مربیگری مرتضی کیانی و سرپرستی زهرا شفیعی و با ارائه اثری با نام «مهد سرداران جنگ» توانست به عنوان یکی از آثار منتخب جشنواره منطقه‌ای سرود فجر شناخته و به مرحله راهبری راه یابد.

فرجی بیان کرد: گروه کُر از رایج‌ترین گروه‌های استاندارد اجرای موسیقی است که در آن جمعی از خوانندگان به صورت چندصدایی به اجرای موسیقی می‌پردازند.

وی تاکید کرد: همچنین مرحله پایانی جشنواره ملی سرود فجر، اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.