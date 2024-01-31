انجمن کتابخانه عمومی شهر اسفدن راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گسترش و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگ و با پیگیری های مدیرکل کتابخانه های عمومی، امام جمعه و بخشدار شهر اسفدن مجوز فعالیت انجمن کتابخانه عمومی این شهر صادر و اولین جلسه صبح یازدهم بهمن ماه آن برگزار شد.

حجت الاسلام حسن صادقی امام جمعه شهر اسفدن در این جلسه ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و فرارسیدن دهه مبارک فجر، ضمن تقدیر از مدیرکل کتابخانه های عمومی گفت: راه اندازی انجمن کتابخانه عمومی را اقدامی شایسته و برگزاری این جلسات برای هم اندیشی در خصوص ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش آگاهی مردم کار پسندیده ای است.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزار منظم جلسات و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و رسیدن به اهداف ترسیم شده در حوزه فرهنگی قدمی برداشته شود.

محمد حسین مددی رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قاینات در این جلسه با اشاره به قانون تشکیل انجمن کتابخانه های عمومی گفت: انجمن ها به عنوان یکی از ارکان کتابخانه های عمومی در تسهیل تامین زیرساخت های کتابخانه ها و همچنین تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی متناسب با دانش بومی هر منطقه، می تواند نقش مؤثری ایفا نماید.

وی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه عمرانی کتابخانه عمومی شهر اسفدن ارائه داد و گفت: حسب آنچه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در بازدید دیماه سال جاری از پروژه کتابخانه عمومی شهر اسفدن اعلام نمودند؛ مردم علاقمند و شریف شهر اسفدن در نیمه اول سال ۱۴۰۳ شاهد بهره برداری از پروژه کتابخانه این شهر خواهند بود.

حسین زینلی شهردار اسفدن نیز گزارشی از وضعیت درآمد شهرداری و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی ارائه دادند و از پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال جاری خبر دادند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر اسفدن در خصوص تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه کتابخانه شهر اسفدن تاکید نمودند.