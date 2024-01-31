به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سیفور، با نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه تولید پروفیلهای یوپیویسی، به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت در ایران شناخته میشود. این شرکت با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، محصولاتی با کیفیت بالا و نوآورانه تولید میکند.
سیفور با داشتن یک تیم متشکل از ۳۰۰ نفر کارمند متعهد، توانسته است به یکی از برترین تولیدکنندگان پروفیل upvc در ایران تبدیل شود. تعهد این شرکت به تولید محصولات باکیفیت و قیمتهای رقابتی، نقش بسزایی در موفقیت آن ایفا کرده است.
برخی از ویژگیهای محصولات سیفور عبارتند از:
کیفیت بالا
نوآوری
قیمتهای رقابتی
تنوع محصولات
خدمات پس از فروش
سیفور محصولات خود را در طیف گستردهای از رنگها و مدلها تولید میکند تا بتواند نیازهای مختلف مشتریان را برآورده کند. این شرکت همچنین خدمات پس از فروش مناسبی را ارائه میدهد تا مشتریان بتوانند با خیال راحت از محصولات آن استفاده کنند.
بنیان گذار سیفور: دکتر مرادی پدر معنوی دانش بنیان
دکتر ابوالقاسم مرادی، صنعتگر برجسته ایرانی، بنیانگذار مجموعه دانشبنیان فناورپلاستیک سپاهان بودند و این مجموعه را در سال ۱۳۸۴ در منطقه صنعتی نجفآباد اصفهان تأسیس کردند. ایشان بیش از پنج دهه تجربه در زمینه تولید و رهبری کارخانجات مختلف را داشتند و در سال ۱۳۵۱ شرکت بزرگ گازسوزان را تأسیس کردند که برای اولین بار در ایران به تولید تجهیزات گازی پرداخت. این شرکت اکنون بزرگترین تأمین کننده تجهیزات گازی در کشور است و بالغ بر ۱۲۵۰ نفر پرسنل در آن مشغول به کار هستند.
دکتر مرادی همواره به توسعه فناوری و نوآوری در صنعت کشور توجه داشتهاند. مجموعه سیفور نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مجموعه توانسته با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، محصولاتی منحصربه فرد و خاص تولید کند.
تلاشهای دکتر مرادی و مجموعه سیفور در زمینه توسعه صنعت دانشبنیان در ایران قابلتحسین است. این مجموعه با تولید محصولات باکیفیت و خلاقانه، به توسعه صنعت کشور و ایجاد اشتغال کمک شایانی کرده است.
از سال ۱۳۸۴، مهندس حمید مرادی، فرزند دکتر ابوالقاسم مرادی مدیریت هلدینگ فناورپلاستیک سپاهان را بر عهده گرفتند و با تلاش و پشتکار بیوقفه مهندس مرادی و همچنین کادر مجرب و متعهد این مجموعه، سیفور به سرعت رشد و توسعه یافت و به یکی از پیشروان صنعت پلیمر در کشور تبدیل شد. امروزه سیفور با چهار شیفت به صورت شبانهروزی و ۱۸ خط تولید در حال فعالیت است و بیش از ۳۰۰ نفر پرسنل در آن مشغول به کار هستند. این مجموعه همچنین برندهای سیوین، سیپان، سیدر، سیپان سایدینگ و EMT را نیز زیرمجموعه خود دارد.
نوآوری و خلاقیت، رمز ماندگاری در بازار پروفیل upvc
در دنیای پررقابت امروز، نوآوری و خلاقیت یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر صنعتی است. این دو ویژگی به شرکتها کمک میکنند تا محصولات و خدمات جدید و منحصربهفردی را به بازار عرضه کنند و از رقبای خود پیشی بگیرند.
مجموعه سیفور نیز به خوبی از این موضوع آگاه است و همواره به نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات خود توجه ویژهای داشته است. این شرکت با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، توانسته است محصولاتی با کیفیت بالا و ویژگیهای منحصربهفرد تولید کند که آن را از سایر تولیدکنندگان متمایز میسازد.
یکی از نوآوریهای مهم سیفور، تکنولوژی HOTMELT است که توسط متخصصان این شرکت ابداع شده است. این تکنولوژی باعث میشود تا پروفیلهای یو پی وی سی سیفور از استحکام و دوام بیشتری برخوردار باشند و در برابر عوامل محیطی مقاومتر باشند.
سیفور همچنین در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید نیز پیشرو است. این شرکت با توجه به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار، همواره در حال توسعه و بهبود محصولات خود است. یکی از نمونههای این نوآوریها، تولید پروفیلهای upvc با رنگهای متنوع و با استفاده از تکنولوژی HOTMELT است که به مشتریان این امکان را میدهد تا محصولاتی با رنگهای دلخواه خود را انتخاب کنند.
سیفور، ثمره تلاش و تعهد مدیران و کارکنان
سیفور، یکی از پیشگامان صنعت پلیمر در ایران، موفقیت خود را مدیون مدیران و کارکنان متعهد خود میداند. این شرکت با بهرهگیری از دانش و تجربه این افراد، توانسته است به جایگاهی ویژه در این صنعت دست یابد. مدیران و کارکنان سیفور، با تلاش و خلاقیت خود، نقش مهمی در توسعه این شرکت ایفا کردهاند. آنها با دانش و تجربیات حرفهای خود، توانستهاند محصولاتی با کیفیت بالا و نوآورانه تولید کنند.
آزمایشگاه سیفور، همکار اداره استاندارد ایران
آزمایشگاه سیفور، یکی از معتبرترین آزمایشگاههای کشور در زمینه تولید پروفیلهای در و پنجره است. این آزمایشگاه با دریافت گواهینامهISO/IEC 17025، به عنوان یکی از مراجع مورد تأیید اداره استاندارد معرفی شده است.
بر اساس این گواهینامه، آزمایشگاه سیفور، صلاحیت تست و تأیید پروفیلهای سایر شرکتها را دارد. اداره استاندارد نیز پروفیلهای سایر برندها را جهت بررسی و ارائه گزارش به این مجموعه ارسال میکند.
آزمایشگاه سیفور، با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته و کادر مجرب، قادر است کلیه تستهای استاندارد مورد نیاز برای پروفیلهای در و پنجره را انجام دهد. تستهای انجام شده در آزمایشگاه سیفور، ضامن کیفیت محصولات این شرکت است. سیفور با تولید محصولاتی با کیفیت بالا و استاندارد، توانسته است به یکی از پیشگامان صنعت پروفیل در و پنجره در ایران تبدیل شود.
سیفور، پنجرهای ماندگار در برابر گذر زمان
سیفور، یکی از پیشگامان صنعت پروفیل upvc در ایران، همواره به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت و ماندگار بوده است. یکی از مهمترین عواملی که در کیفیت پنجرههای دوجداره تأثیرگذار است، مقاومت آنها در برابر تغییر رنگ است. پنجرهای که در برابر نور خورشید و شرایط جوی مختلف مقاوم نباشد، در مدت زمان کوتاهی دچار تغییر رنگ و فرسودگی میشود.
سیفور، برای اطمینان از کیفیت و ثبات رنگ محصولات خود، نمونهای از پروفیلهای در و پنجره خود را به آزمایشگاه اطلس آمریکا ارسال کرد. آزمایشگاه اطلس، یکی از معتبرترین آزمایشگاههای دنیا در زمینه تست هوازدگی است. این آزمایشگاه، با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته، میتواند مقاومت محصولات را در برابر عوامل محیطی مختلف، از جمله نور خورشید، رطوبت و تغییرات دمایی، ارزیابی کند.
پروفیلهای سیفور در دستگاه بسیار مدرن UA-EMMA در صحرای آریزونا و فلوریدا آزمایش شدند. نتایج این آزمونها نشان داد که پروفیلهای سیفور با استفاده از تکنولوژی نانو و HOTMELT، در برابر نور خورشید و شرایط جوی سخت، عملکرد بسیار خوبی دارند. این نتایج، نشان از موفقیت این فناوریها بر روی پروفیلهای upvc سیفور دارد.
این موفقیت، برگ برنده سیفور در بازار پررقابت پروفیلهای پنجرههای دوجداره است. سیفور با تولید محصولاتی با کیفیت و با قیمت پروفیل یو پی وی سی رقابتی، توانسته است اعتماد مشتریان خود را جلب کند و به یکی از برندهای معتبر در این صنعت تبدیل شود.
سیفور، صادرکننده پیشرو
سیفور، یکی از پیشگامان صنعت پروفیل upvc در ایران، همواره به دنبال توسعه صادرات محصولات خود بوده است. این شرکت، با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، توانسته است محصولاتی با کیفیت بالا تولید کند. این محصولات، علاوه بر بازار داخلی، در بازارهای صادراتی نیز مورد استقبال قرار گرفتهاند.
سیفور، در سالهای اخیر، رشد قابل توجهی در صادرات محصولات خود داشته است. این شرکت، در سال گذشته، به عنوان صادرکننده پیشرو و اشتغالآفرین در حوزه محصولات پلیمری شناخته شد.
سیفور، برای توسعه صادرات خود، برنامهریزی دقیق و هدفمندی انجام داده است. این شرکت، بازارهای هدف خود را شناسایی کرده و با توجه به نیازهای این بازارها، محصولات خود را تولید و عرضه میکند. همچنین، سیفور، با ایجاد شبکه توزیع گسترده در بازارهای صادراتی، توانسته است محصولات خود را به راحتی در دسترس مشتریان قرار دهد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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