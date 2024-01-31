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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۷

فرمانده تیپ جوادالائمه(ع):

وحدت بین شیعه و سنی نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده است

وحدت بین شیعه و سنی نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده است

بجنورد_ فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: وحدت و انسجام ملی در ایران اسلامی بین اهل تشییع و اهل سنت تمام نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه نغمه‌سرایان اهل سنت که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: دشمنان اسلام به دنبال فروپاشی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و در این راه تلاش‌های زیادی را انجام دادند.

وی در ادامه افزود: دشمن در حال حاضر با ایجاد تفرقه، جنگ نرم، ترویج ابتذال و اعتیاد در بین جوانان و تخریب افکار تلاش دارد تا اندیشه ایرانیان را خراب کند و به این وسیله به اهداف خود دست یابد.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در ادامه تاکید کرد: وحدت و انسجام ملی در ایران اسلامی، بین اهل تشییع و اهل سنت تمام نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و هر روز انقلاب اسلامی قدرتمندتر و با صلابت‌تر خواهد شد.

کد مطلب 6010297

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