به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی با اشاره به بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: این محل اعتباری برای امهال تسهیلات بهره‌برداران خسارت دیده‌ای تخصیص‌یافته است که به علت خسارت عوامل قهری به ویژه سیل و خشکسالی موفق به انجام تعهدات بانکی خود نشده‌اند.

وی ضمن اشاره به اینکه امهال تسهیلات در این شهرستان از نیمه دوم سال جاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات سررسید شده در بازه زمانی مذکور مورد بخشودگی قرار گرفته و اصل تسهیلات به مدت سه سال امهال می‌شود.

این مقام مسؤول توضیح داد: سهم شهرستان فسا از این اعتبارات، ۶۹ میلیارد ریال است که ۹۰ درصد آن به شعب بانک کشاورزی و مابقی به بانک صادرات اختصاص یافته و تاکنون ۱۱۳ نفر که درخواست کتبی آنها در کارگروه شهرستانی و استانی تأیید شده است به شعب بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.