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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۲

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا خبرداد؛

امهال تسهیلات خسارت‌دیدگان سیل و خشکسالی در فسا

امهال تسهیلات خسارت‌دیدگان سیل و خشکسالی در فسا

فسا-مدیر جهاد کشاورزی فسا از امهال تسهیلات بهره‌برداران خسارت‌ دیده‌ای که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ از تمام بانک‌های عامل در تمامی زیر بخش‌های کشاورزی تسهیلات سررسید گذشته داشته باشند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی با اشاره به بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: این محل اعتباری برای امهال تسهیلات بهره‌برداران خسارت دیده‌ای تخصیص‌یافته است که به علت خسارت عوامل قهری به ویژه سیل و خشکسالی موفق به انجام تعهدات بانکی خود نشده‌اند.

وی ضمن اشاره به اینکه امهال تسهیلات در این شهرستان از نیمه دوم سال جاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات سررسید شده در بازه زمانی مذکور مورد بخشودگی قرار گرفته و اصل تسهیلات به مدت سه سال امهال می‌شود.

این مقام مسؤول توضیح داد: سهم شهرستان فسا از این اعتبارات، ۶۹ میلیارد ریال است که ۹۰ درصد آن به شعب بانک کشاورزی و مابقی به بانک صادرات اختصاص یافته و تاکنون ۱۱۳ نفر که درخواست کتبی آنها در کارگروه شهرستانی و استانی تأیید شده است به شعب بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

کد مطلب 6010299

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