ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۲۵ روستا و ۲ شهر در فلاورجان تکمیل شد

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تکمیل شبکه فاضلاب ۲۵ روستا در منطقه فلاورجان، فاضلاب این روستاها از طریق این ایستگاه پمپاژ، به تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: با اجرای کامل شبکه فاضلاب ۲۵ روستا و نیز فاضلاب شهرهای اشترجان و مینادشت حدود ۱۸۰ لیتر در ثانیه پساب، از طریق این ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر برای مصارف صنعتی منتقل می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۰۰ انشعاب فاضلاب در شهرهای اشترجان و مینادشت واگذار و نصب شده است.

اکبریان با بیان اینکه در حال حاضر چهار شهر از ۱۱ شهر منطقه فلاورجان دارای شبکه فاضلاب است، اظهار کرد: بیش از ۳۳۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرهای فلاورجان، قهدریجان، اشترجان و مینادشت اجرا شده است.