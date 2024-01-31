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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۲۵ روستا و ۲ شهر در فلاورجان تکمیل شد

ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۲۵ روستا و ۲ شهر در فلاورجان تکمیل شد

اصفهان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۲۵ روستا و ۲ شهر اشترجان و مینادشت در منطقه فلاورجان با سرمایه گذاری بخش خصوصی تکمیل شد.

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تکمیل شبکه فاضلاب ۲۵ روستا در منطقه فلاورجان، فاضلاب این روستاها از طریق این ایستگاه پمپاژ، به تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: با اجرای کامل شبکه فاضلاب ۲۵ روستا و نیز فاضلاب شهرهای اشترجان و مینادشت حدود ۱۸۰ لیتر در ثانیه پساب، از طریق این ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر برای مصارف صنعتی منتقل می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۰۰ انشعاب فاضلاب در شهرهای اشترجان و مینادشت واگذار و نصب شده است.

اکبریان با بیان اینکه در حال حاضر چهار شهر از ۱۱ شهر منطقه فلاورجان دارای شبکه فاضلاب است، اظهار کرد: بیش از ۳۳۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرهای فلاورجان، قهدریجان، اشترجان و مینادشت اجرا شده است.

کد مطلب 6010316

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    نظرات

    • کشاورز بی کشت IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      ما مردم این مناطق به خاطر فرو نشست زمین تا احیای دائم زاینده رود..فاضلاب‌ها را وصل نخواهیم کرد
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 1
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      این مناطق باید چاه داشته باشند..هم عمق آب های زیرزمینی بسیار پایین هست وهم فرونشست زمین دارن...وبارندگی بسیارکم... چراصنایع آلبر روبه سواحل انتقال نمی دهند
    • مینا IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت همه مردم من ازشهربهاران محله اجگرد ومحله های دیگرپیام می‌گذارم آیاماهم نبایددررفاه وآسایش باشیم چقدرهزینه تخلیه چاه فاضلاب پرداخت کنیم. ازنماینده وشوراها..... درخواست دارم فکری هم برای فاضلاب این روستاها داشته باشند
    • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کدوم ایستگاه قراره پمپاژ کنه؟؟؟؟
    • سید عباس IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
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      روستاهای کرسگان و جولرستان و حسین آباد و موسیان شدیداً به سیستم فاضلاب نیاز مند هستند چون چاههای دفعی ضربات جبران ناپذیری به آب های زیرزمینی وارد کرده است...

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