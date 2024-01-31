۱۲ بهمن روز با عظمتی در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز دهه فجر در مدارس بخش سیراف اظهار داشت: ۱۲ بهمن روز با عظمتی است و روزی که هیچگاه از ذهن‌ها نخواهد رفت، روزی که معادلات شرق و غرب را برهم زد و جهان استکبار در برابر جبهه حق به زانو در آمد.

امام جمعه بندر سیراف افزود: امام راحل به میهن بازگشت و ما را از اسارت نجات داد و هویت بخشید و با شجاعت تمام در برابر ظلم ایستاد و هیچ گاه نترسید.

وی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم از ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا دفاع کنیم.

امام جمعه بندر سیراف بیان کرد: اگر می‌خواهید امام و شهدا از ما راضی و خشنود شوند در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور گسترده داشته باشیم.

وی تصریح کرد: غافل نشویم که راهبرد دشمن کتمان و تحریف است و دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: دشمنان همه ترفندها و توطئه‌ها را به خرج دادند تا به انقلاب ضربه بزنند اما موفق نشدند.

وی گفت: باید بیشتر از دهه فجر و اهداف انقلاب به جوانان و نوجوانان بیان کرد و همان جهاد تبیین که رهبر عزیز فرمودند مردم ما با حضور گسترده خود این پیام به جهان استکبار مخابره می‌کنند که لحظه‌ای از ارزشهای انقلاب عقب نشینی نخواهند نکرد.

حجت الاسلام عاشوری بیان کرد: انقلاب اسلامی معجزه امام خمینی (ره) بود که بساط ظلم را در هم پیچید.

وی گفت: همه ما مدیون امام راحل و شهدا هستیم و امام همینه طاغوت را از هم پاشید و دست رد به سینه شرق و غرب زد.

وی گفت: با ورود امام خمینی (ره) به ایران تمام امیدهای دشمنان بر باد داد و طومار سلطنت پهلوی برچیده شد.