مردم با حضور در انتخابات به انسجام ایران عزیز رای خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین معروفی صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه همایش نغمه سرایان اهل سنت که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: مردم با حضور در انتخابات به انسجام، وحدت، ایستادگی و بزرگ شدن خود در سطح دنیا رأی خواهند داد.

وی در ادامه افزود: مردم با بصیرت ایران هر زمان که منافع کشور در خطر باشد به صحنه می‌آیند و در مقابل بدخواهان می‌ایستند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: حماسه ۹ دی ثابت کرد که ملت همواره پای نظام هستند.

سردار معروفی با اشاره به برگزاری پنجمین همایش نغمه سرایان اهل سنت بیان کرد: تبیین انسجام و همبستگی شیعه و سنی و همدلی اقوام یکی از رویکردهای این همایش است.

وی گفت: انشقاق در میان مردم ایران اسلامی است راهبرد جدی دشمن است و برگزاری این همایش در راستای اثبات ارادت و محبت اهل تسنن به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی بر پایه اسلام ناب محمدی شکل گرفت و بر این اساس وحدت هم ذیل نظام اسلامی معنا یافته است. ‌