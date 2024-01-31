به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ابراهیمی در چهارمین جلسه کارگروه اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با تأکید بر اینکه تدابیر لازم برای رفع هر گونه خطر باید اندیشیده شود، اظهار کرد: همه دستگاهها باید تکالیف قانونی خود در راستای پیشگیری از رخ دادن خطرات در شهر شیراز را انجام دهند و در صورتی که دستگاهی انجام وظایف قانونی خود را نادیده بگیرد، باید تذکر دریافت کند.
وی با بیان اینکه قانون برای همه قانون است و هیچ استثنایی وجود ندارد، گفت: اگر اقدامی خارج از ضابطه و بر اساس روابط خاص منجر به حادثه در ساختمانهای ناایمن شود، از طریق رسانهها به مردم اطلاعرسانی میشود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحرانهای شهری بیان کرد: سرعت عمل در همه فرایندها باعث میشود امیدواری برای نجات افراد از آسیب در برابر حوادث بیشتر شود.
روحالله خوشبخت تصریح کرد: فراهم شدن همه عواملی که باعث کاهش زمان و افزایش سرعت دسترسی به شریانها و ساختمانها میشود، باید در دستور کار دستگاههای زیر مجموعه کارگروه قرار گیرد.
در این جلسه همچنین هر یک از اعضا گزارشهایی از وضعیت موجود، دلایل رخ دادن حوادث بزرگ مانند پلاسکو و مواردی از این قبیل ارائه و اعضا نقطه نظرات خود را بیان کردند.
چهارمین جلسه کارگروه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با ۱۶ دستور کار در راستای اهداف پیشگیرانه و حفاظت از جان شهروندان به تصویب رسید و مقرر شد انجام هر یک از موارد به تصویب رسیده از سوی کارگروه رصد شود. بر اساس این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری به کار گرفتن تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر بناها و سازههای خطرناک و به طور کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب زا برای سلامت شهروندان است.
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