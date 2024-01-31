سرهنگ رسول جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات ممکن است کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از کاربران کنند، گفت: ارسال لینک دانلود یا انتشار خود برنامه با عناوین مختلف، از جمله مواردی است که امکان دارد کلاهبرداران با سوءاستفاده از آن اقدامات مجرمانه انجام دهند.

وی عنوان کرد: تحریک کاربران به دانلود و نصب برخی نرم‌افزارها با عناوین اخبار روز انتخابات، حمایت از نامزد خاص، کسب درآمد از طریق حمایت از کاندیداهای مختلف و … نیز از جمله مواردی هستند که می‌توانند منجر به مجاب کردن افراد برای استفاده از نرم‌افزارهای جعلی و مخرب شوند.

رئیس پلیس فتای استان البرز هشدار کرد: کاربران در صورت نصب چنین برنامه‌هایی با توجه به دادن اجازه دسترسی به پیامک‌ها، تماس‌ها، گالری عکس و … با مشکلات ریز و درشتی مواجه می‌شوند و حتی اطلاعات شخصی و بانکی آن‌ها نیز به خطر خواهد افتاد.

سرهنگ جلیلیان بیان کرد: کاربران با مراجعه به وب سایت رسمی ستاد انتخاباتی کاندیداها و استعلام برنامه‌های موبایلی از اعتبار آنها اطمینان حاصل کنند و ضمن هوشیاری مراقب باشند در این ایام در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. همچنین برنامه‌های مورد نیاز خود را از وب سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر نرم افزاری دریافت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اخلاق مداری در ایام انتخابات عنوان کرد: از مهمترین ساحت‌های زندگی اجتماعی انسان، شرکت در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود و جامعه بوده و تبلور آن در انتخابات است. بدون تردید باید بالاترین میزان اخلاق مداری را در فرایند انتخابات دید. در این راستا رعایت مواردی از سوی کاربران فضای مجازی نشان دهنده رعایت اخلاق مداری است.

رئیس پلیس فتای استان البرز در این راستا بر ضرورت احترام گذاشتن به سایر کاربران در فضای مجازی، صداقت در انتشار مطالب و محتوا، رعایت حریم خصوصی دیگران در فضای مجازی، رعایت عدالت و بی طرفی در حمایت از شخص یا جناحی خاص و عدم پخش اخبار کذب و شایعه پراکنی در ایام انتخابات تاکید کرد.

سرهنگ جلیلیان با اشاره به انتشار اخبار جعلی مرتبط با انتخابات مطرح کرد: خبررسانی جعلی، دروغ پراکنی یا اخبار جعلی نوعی خبرنگاری زرد یا پروپاگاندا با قصد پخش اطلاعات غلط است که در بستر رسانه‌های چاپی سنتی، خبری و اجتماعی انتشار می‌یابد.

به گفته وی، اخبار جعلی با هدف گمراه کردن و به منظور آسیب رساندن به یک آژانس، نهاد یا شخص و یا به‌دست آوردن اهداف مالی یا سیاسی نوشته و منتشر می‌شود، که اغلب از سرفصل‌های حساس نادرست استفاده می‌کند که می‌تواند به جهت افزایش خوانندگان، اشتراک گذاری آنلاین و درآمد بر اساس کلیک روی اینترنت هم باشد.

رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص چگونگی تشخیص این اخبار به کاربران گفت: مراقب شبه خبرها باشید، به تصاویر توجه کنید که واقعی باشند، به زمان و تاریخ اخبار توجه کنید، صحت منبع خبر را بررسی و به موضوع خبر دقت و با اشتراک گذاری محتوای پیشگیرانه سایبری در آگاه‌سازی عمومی مشارکت کنید.