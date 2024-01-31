برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

براساس این برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۱ بهمن ماه آغاز می‌شود و تا ۲۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

جدول برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با توجه به اختلال ایجادشده در فرآیند انتخاب واحد دانشجویان طی روزهای اخیر، دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: درخصوص اختلال ایجادشده در فرآیند انتخاب واحد طی روزهای اخیر، ضمن عرض پوزش از کلیه دانشجویان و همکاران، به اطلاع می‌رساند برای آن دسته از دانشجویان که در روند انتخاب واحد با مشکل مواجه شده‌اند، طی روزهای آتی فرصت مجدد انتخاب واحد (انتخاب واحد تکمیلی) در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از جدول زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی به سایت آموزشیار (edu.iau.ir) مراجعه کنند.