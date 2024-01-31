به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گفت: در دهه فجر امسال بیش از ۵۱ پروژه بخش خصوصی با ۲۴۲ میلیارد تومان آورده و استفاده از ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان همدان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: افتتاح کارگاه سفال در لالجین با اعتبار ۶/۵ میلیارد تومان و واحد تولیدی سفال و سرامیک در روستای دستجرد شهرستان بهار با اعتبار ۴/۵ میلیارد تومان از جمله پروژههای این اداره کل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: افتتاح خانه بوم گردی در روستای شورین شهرستان همدان، با اعتبار ۲/۵ میلیارد تومان و کارگاه منبت در روستای حاجی آباد ملایر با اعتبار ۳/۴ میلیارد تومان و سفره خانه آراد در تویسرکان با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و نیز کارگاه نقاشی روی سفال در دستجرد لالجین با اعتبار ۵/۵ میلیارد تومان از دیگر پروژههای این اداره کل است که در دهه فجر به بهره برداری می رسند.
وی تصریح کرد: افتتاح ۱۱ فروشگاه صنایعدستی و ۲۹ کارگاه منبت و سفال و سرامیک، ۲ بوم گردی و ۵ شرکت خدمات دفتر مسافرتی و ۱ سفره خانه سنتی و ۱ هتل و کلنگ زنی مجتمع گردشگری در لالجین از جمله پروژههای این اداره کل در دهه فجر امسال است.
معصوم علیزاده افزود: میزان آورده متقاضی برای این ۴۹ پروژه بخش خصوصی ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که تسهیلات دریافتی برای این پروژهها مبلغ ۵۸ میلیارد تومان بوده است که از سوی بانکهای عامل به بهرهبرداران پرداخت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در پایان گفت: برای مرمت پروژه امامزاده کرزان در تویسرکان و افتتاح فاز اول بازارچه صنایع دستی بانوان ملایر نیز ۵/۱ میلیارد تومان از اعتبارات استانی هزینه شده است.
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