مذاکرات صلح بین روسیه و ژاپن همچنان متوقف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه تأکید کرد که تصمیم روسیه برای توقف مذاکرات با ژاپن درباره معاهده صلح همچنان به قوت خود باقی است.

وی دراین‌باره گفت: در شرایط کنونی گفت‌وگو با توکیو که روس‌هراسی را پیشه کرده و مواضع غیر دوستانه اتخاذ می‌کند، غیرممکن است.

ساعاتی پیش نیز دیمیتری مدودف، مقام ارشد امنیتی روسیه خطاب به ژاپن گفت که اگر می خواهد معاهده صلحی با روسیه برای پایان رسمی جنگ جهانی دوم منعقد کند، باید ادعاهای ارضی خود را (بر گروهی از جزایر اقیانوس آرام) کنار بگذارد.

اظهارات صریح مدودف، رییس جمهور سابق و معاون شورای امنیت روسیه درباره جزایر کوریل، احتمالاً ژاپن را خشمگین می کند؛ کشوری که ادعای مالکیت ۴ جزیره از جنوبی ترین جزیره ها را داشته و آنها را سرزمین های شمالی می نامد.

معاون شورای امنیت روسیه در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: احدی با این درک که … مساله سرزمینی یک بار برای همیشه مطابق با قانون اساسی روسیه بسته شده است، مخالف پیمان صلح نیست.

مدودف اضافه کرد که ژاپن نیز باید بپذیرد که روسیه جزایر کوریل را توسعه دهد و سلاح های جدیدی در آنجا مستقر کند.

مدودف افزود: ما به احساسات ژاپنی ها در مورد به اصطلاح «سرزمین‌ های شمالی» اهمیت نمی‌ دهیم. اینها سرزمین‌ های مورد مناقشه نیستند، بلکه روسیه هستند. و آن سامورایی هایی که احساس غم و اندوه خاصی می کنند، می توانند با انجام «سپپوکو» (seppuku) (خودکشی با تشریفات ژاپنی با تخلیه روده) به زندگی خود به روش سنتی ژاپنی پایان دهند، البته اگر جرات داشته باشند.

وی در ادامه ژاپن را متهم کرد که آمریکا را دوست دارد؛ علیرغم اینکه ارتش ایالات متحده در سال ۱۹۴۵ بمب اتمی را بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخت.