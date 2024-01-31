به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پهلوانیان در بازدید از روند تولید سریال عروسکی دنیای آوا گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه ساخت سریالهای عروسکی، فارس به قطب پویانمایی کشور تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه این مرکز در این حوزه سرآمد است، افزود: صدا و سیمای مرکز فارس در زمینه پویانمایی از ایدههای جدید حتی نیروی انسانی خارج از مجموعه صدا و سیما بهره میگیرد تا تولیدات پویا نمایی افزایش یابد.
تهیه کننده و کارگردان مجموعه عروسکی دنیای آوا نیز گفت: این سریال عروسکی تلفیقی جدید به سفارش واحد پویانمایی صدا و سیمای مرکز فارس در حال تولید است و تابستان سال ۱۴۰۳ از شبکه فارس و شبکههای سراسری پخش میشود.
پایدار ادامه داد: این مجموعه در ۴۰ روز تصویر برداری میشود و در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقهای روی آنتن میرود.
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