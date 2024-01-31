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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

مدیرکل صداوسیما فارس:

فارس به قطب پویا نمایی کشور تبدیل می‌شود

فارس به قطب پویا نمایی کشور تبدیل می‌شود

شیراز-مدیرکل صداوسیمای فارس گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه ساخت سریال‌های عروسکی، فارس به قطب پویانمایی کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پهلوانیان در بازدید از روند تولید سریال عروسکی دنیای آوا گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه ساخت سریال‌های عروسکی، فارس به قطب پویانمایی کشور تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز در این حوزه سرآمد است، افزود: صدا و سیمای مرکز فارس در زمینه پویانمایی از ایده‌های جدید حتی نیروی انسانی خارج از مجموعه صدا و سیما بهره می‌گیرد تا تولیدات پویا نمایی افزایش یابد.

تهیه کننده و کارگردان مجموعه عروسکی دنیای آوا نیز گفت: این سریال عروسکی تلفیقی جدید به سفارش واحد پویانمایی صدا و سیمای مرکز فارس در حال تولید است و تابستان سال ۱۴۰۳ از شبکه فارس و شبکه‌های سراسری پخش می‌شود.

پایدار ادامه داد: این مجموعه در ۴۰ روز تصویر برداری می‌شود و در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6010454

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