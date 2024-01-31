۱۵۸ پروژه دهه فجر در مشگین شهر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محمدی با گرامیداشت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر ۱۵۸ پروژه های عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال در شهرستان مشگین شهر افتتاح می شود.

وی گفت: احداث ۶ واحد مسکونی و ۶۳ طرح خوداشتغالی بهزیستی، احداث مدرسه و نمازخانه، خانه بهداشت و «ام.آر.آی» و گازرسانی به ۱۱ روستا و احداث ۱۰ مورد مسکن مددجویی کمیته امداد نمونه های از پروژه های عمرانی و اقتصادی قابل افتتاح بمناسبت دهه فجر در شهرستان مشگین شهر است.

فرماندار شهرستان مشگین شهر اضافه کرد: عطرافشانی و گلباران گلزار شهدا، دیدار مسئولان ادارات با امام جمعه، مراسم نمادین زنگ انقلاب، یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و برپایی میز خدمت از جمله برنامه های دهه فجر در شهرستان مشگین شهر است.

محمدی بیان کرد: دهه فجر نماد استقامت و ولایت پذیری ملت ایران و همچنین نماد وحدت، اقتدار و عزت ملت ایران است.

وی در پایان بر آذین بندی شهرها در آستانه دهه مبارک فجر توسط شهرداری ها تاکید کرد و گفت: مدیران ما ملزم هستند که دلسوزانه و متعهدانه پای کار انقلاب باشند.